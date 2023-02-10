Дроны-гранатометчики - дешевая и опасная новинка войны в Украине. Чем они опасны и как их делают?

Применяют и более мощные боеприпасы - например, американский гранатометный выстрел M430A1 калибром 40 мм, выстрелы от противотанкового гранатомета и даже мины от 82-мм миномета.

К числу достоинств ВОГ-17 в качестве сбрасываемой с дрона бомбы можно отнести малый вес и большое их количество на складах.

Для броска с квадрокоптера гранатометному выстрелу требуется доработка. Как правило, это делается в кустарных условиях. В умелых руках процесс занимает пару минут.

Ее поражающая часть состоит из каленой проволоки с насечками. Радиус сплошного поражения составляет около семи метров, при попадании в землю чаще всего страдают ноги. Мелкие осколки ВОГ-17 наносят глубоко проникающие ранения, их трудно извлечь, поэтому раненый выходит из строя надолго или навсегда. При близком разрыве человек получает контузию или погибает от ударной волны.

ВОГ-17 массово производится с конца 1960 годов по настоящее время. Эта граната была предназначена для стрельбы из гранатомета, способного бить очередями.

Применяются различные боеприпасы и средства их доставки. Чаще всего используется 30-миллиметровый выстрел ВОГ-17 от советского автоматического гранатомета АГС-17 „Пламя“ и китайский квадрокоптер „Мавик-3“.

Подавляющее большинство видеозаписей атак с использованием оснащенных гранатами дронов выкладывает в сеть украинская сторона, хотя есть сообщения, что и российские войска стали использовать эту технологию.

Каждая крупная война привносит кустарные новинки. Российско-украинская подарила богу войны дешевое и опасное средство - гранату, подвешенную на квадрокоптер.

Шестеро солдат укрываются от обстрела в воронке. Дрон зависает над ними и сбрасывает гранату точно по центру. Взрыв - и, похоже, всё кончено.

К одному подбегают товарищи, хватают его под руки и пытаются увести подальше от опасного места. Дрон зависает над ними и сбрасывает вторую гранату. Разрыв - и все трое лежат на земле. Дрон подбирается к впереди идущим и снова атакует - на этот раз менее удачно, падает лишь один, остальные бегут. Дрон обгоняет их и бросает четвертую гранату с упреждением. Разрыв - еще двое падают и не могут подняться.

Коптеры поражают не только живую силу, но и бронетехнику. Есть видеозаписи, на которых оператору удается поджечь БМП, попав гранатой в открытый люк.

Не всё так просто с коптерами

Чем тяжелее боеприпас, тем грузоподъемнее должен быть дрон. „Мавик-3“ можно оснастить только одним выстрелом, но есть и мощные коптеры, способные нести 4-5 гранат и более.

В любом случае дорабатывать нужно и сам дрон. Кустарщики устанавливают на них различные системы сброса - как примитивные самодельные, так и заводские. Некоторые компании-производители беспилотников выпускают такие устройства, не указывая их военное предназначение. Сообщалось и о промышленной разработке коптеров с устройствами для сброса боеприпасов и возможной передаче их украинской армии.

В некоторых случаях требуется установка на квадрокоптер дополнительной камеры наведения, позволяющей оператору выполнить прицельный бросок гранаты.

Дрон малоэффективен в ветреную погоду - его полет становится неустойчив, а сбрасываемый боеприпас сильно отклоняется от цели. Для ночных атак БПЛА необходимо оборудовать тепловизионной камерой, что сильно увеличивает его стоимость.

Дешевый квадрокоптер не имеет защищенных каналов связи и легко перехватывается современными средствами радиоэлектронной борьбы - теми же „дронобойками“.

Но пока что на российско-украинском фронте самым ходовым остается китайский „Мавик-3“.

Красная цена „Мавика-3“ - примерно 3 тыс. долларов в розницу. Сумма выглядит внушительной, но для военных бюджетов это копейки. К примеру, один истребитель F-16 стоит, по разным оценкам, от 43 до 55 млн долларов - на эти деньги даже по розничной цене можно закупить 14-18 тыс. „Мавиков“.

Атакующий дроном рискует только самим аппаратом. И понятно, чем рискует противник, на позиции которого устроят налет такие „Мавики“. А они могут выполнить не один рейд.

Трудно ли сбить коптер?