Управа района Ласнамяэ подарит квартирным товариществам государственные флаги

„Поскольку начатая в прошлом году кампания получила исключительно положительные отзывы, мы решили продолжить ее и в этом году, бесплатно раздав 105 флагов Эстонии. От постоянного использования флаги приходят в негодность и именно поэтому мы выдаем новые бесплатно“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Квартирные товарищества Ласнамяэ могут зарегистрироваться для получения флага по ссылке: bit.ly/3jGXQbq. Представителям зарегистрировавшихся квартирных товариществ флаги будут выдаваться бесплатно 20 февраля с 15 до 18 часов в здании управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). На месте нужно будет обратиться на инфостол, где на основании регистрационного листа и будет выдан флаг.

Вывешивать флаг Эстонской Республики обязательно три раза в год – в День независимости (24 февраля), День победы (23 июня) и в День восстановления независимости (20 августа).