Россия нанесла новый удар по Украине. В нескольких областях возникли перебои с электричеством

По сообщениям украинских СМИ, взрывы слышны в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Одесской и Полтавской областях. В некоторых случаях это связано с работой систем противовоздушной обороны.

В компании „Укрэнерго“ сообщили, что под ракетный удар попали несколько объектов высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном, южном регионах Украины. Из-за этого возникли перебои с электроснабжением в некоторых областях.

В Харькове поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил мэр города Игорь Терехов. „Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами“, — предупредил глава Харькова.

В Киеве, как сообщают российские медиа, удар пришелся по ТЭЦ-5 в Голосиевском районе. Депутат Верховной Рады от „Слуги народа“ Мария Мезенцева сообщила об ударе по Киеву. Официально власти Киева пока лишь сообщали, что в городе работают системы ПВО.

Кривой Рог частично обесточен, сообщили местные паблики. Российские медиа утверждают, что под удар попала Криворожская ТЭЦ. Украинские СМИ сообщили, что в городе произошла серия взрывов. Местные власти пока это не комментировали. Глава городской администрации Александр Вилкул говорил, что Кривой Рог находится под ударом.

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что во время удара одна из ракет пролетела через воздушное пространство Молдовы; молдавские власти пока это не комментировали.

Ночью 10 февраля российская армия, по данным украинской стороны, обстреляла несколько регионов Украины дронами и ракетами, повредив несколько объектов энергетической инфраструктуры.