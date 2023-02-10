Россия нанесла новый удар по Украине. Две ракеты пролетели через Молдову и Румынию

По сообщениям украинских СМИ, взрывы слышали в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске, а также во Львовской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. В некоторых случаях это связано с работой систем противовоздушной обороны. Над Одесской областью, по данным властей, ПВО сбили 13 ракет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что две российские крылатые ракеты „Калибр“, запущенные из акватории Черного моря, пересекли границу Украины и Молдовы, после чего вошли в воздушное пространство Румынии, а затем — снова в воздушное пространство Украины. В Минобороны Молдовы подтвердили эту информацию. Военное ведомство Румынии заявило, что „информация о российской ракете, которая должна была пролететь над воздушным пространством Румынии, не подтверждается“. При этом румынские чиновники пообещали позже сообщить обновленную информацию.

В компании „Укрэнерго“ сообщили, что под ракетный удар попали несколько объектов энергетической инфраструктуры на востоке, западе и юге Украины. Из-за этого в некоторых областях возникли перебои с электроснабжением. В ряде регионов перед массированным ударом превентивно отключили электричество.

В Киеве, как заявил мэр Виталий Кличко, в Голосеевском районе обломки ракеты повредили автомобили и крышу частного дома. В городской военной администрации Киева уточнили, что обломки ракеты также повредили электросети в Голосеевском районе. При этом, как утверждают российские медиа, удар пришелся по ТЭЦ-5.

В Харькове поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов. „Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами“, — предупредил Терехов. В Харькове 150 тысяч человек остались без света, заявил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов. По его словам, в Харьковском районе ранены семь человек.