По всей Украине объявлена воздушная тревога

В 8:27 сирены начали звучать в Киеве, а через несколько минут тревога распространилась на всю территорию страны, пишет Русская служба BBC со ссылкой на „Украинскую правду“.

Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха.

Ранее городская администрация Киева, комментируя ночные удары по территории Украины, сообщала, что была запущена группа беспилотников „Шахед“, целью которых якобы были расположения сил украинских ПВО и поражение энергетических объектов. Затем были выпущены „десятки ракет по Харькову, Запорожью и Днепру“. „К сожалению, есть попадания“, - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские власти заявили, в воздух были подняты стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты.

Российская сторона пока не комментировала удары.

Как сообщает DW, с аэродрома Мачулищи в Беларуси взлетел МиГ-31К, способный нести ракеты „Кинжал“. В акватории Черного моря зафиксированы пуски ракет. В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетной атаки - экстренные отключения света.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко предупредил жителей региона, что были пуски ракет и что воздушная тревога будет долгой. В свою очередь глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил: „До 20 ракет ждем“. Telegram-канал ГРОМ пишет: „Пуски ракет совершены в режиме радиомолчания. Ориентировочно через 1,5 часа будут в нашем воздушном пространстве. Будьте в укрытиях“.

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