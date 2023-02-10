ОПРОС | 61% респондентов против предоставления временной защиты подлежащим мобилизации украинцам

Респондентов просили высказать свое мнение о том, правильно ли поступает Эстонское государство, предлагая временную защиту мужчинам в возрасте 18-60 лет, которым запрещено покидать Украину. Кроме того, был задан вопрос, должен ли аналогичный запрет распространяться на граждан Эстонии мужского пола в случае войны.

Больше половины жителей Эстонии (61%) не считают правильным предоставление временной защиты подлежащим мобилизации украинцам. При этом 13% респондентов не смогли дать ответ на такой вопрос, а 26% поддерживают такую меру.

Что касается вопроса „Должно ли правительство запретить гражданам Эстонии мужского пола покидать страну в случае нападения России на Эстонию“, то запрет поддерживают 58% респондентов. Не поддерживают такую меру 30% опрошенных, а 12% затрудняются дать ответ.

Респондентов также спросили, должно ли правительство в случае вторжения России в Эстонию отозвать граждан Эстонии мужского пола в возрасте 18-60 лет, находящихся за границей. 60% респондентов считают, что должно, 26% считают, что не должно, а 15% ответили, что не знают.

С конца февраля 2022 года Эстония приняла более 67 000 украинских военных беженцев.