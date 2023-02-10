СЕГОДНЯ | ЧМ-2023 по биатлону: как выступят эстонские лыжницы в спринте на 7.5 км?

Чемпионат мира 2023 по биатлону стартовал со смешанной эстафеты в среду. Сенсации гонка не преподнесла и победу одержала сборная Норвегии.

В спринтерской гонке на дистанции 7.5 км ​​примут участие четыре представительницы Эстонии: Туули Томингас (21-я в стартовом листе), Сузан Кюльм (51), Йоханна Талихярм (70) и Регина Эрмитс (Ойя) (92). Всего на трассу выйдут 96 женщин.

Два года назад на ЧМ в Поклюка золото выиграла - Тириль Экхофф из Норвегии, но на этот раз она не участвует в соревнованиях. Действующая олимпийская чемпионка в ​​этой области является норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

В нынешнем сезоне на этапе КМ победу в спринте праздновала немка Дениз Херрман. Второй была шведка Эльвира Эберг и третьей - итальянка Доротея Вирер.

Томингас, занявшая 19-е место в Хохфильцене, показала в этом сезоне лучший результат в спринте среди эстонских лыжниц: Кюльм заняла 39-е место в Контиолахти, Талихярм – 63-е в Анси, а Регина Эрмитс (Ойя) – 79-е.

Мужской спринт на 10 км запланирован на субботу, начало в 15:30.

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