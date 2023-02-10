ЧМ-2023 по биатлону: золото в спринте на 7.5 км у Германии, Томингас 40-я

Чемпионат мира 2023 по биатлону стартовал со смешанной эстафеты в среду. Сенсации гонка не преподнесла, и победу одержала сборная Норвегии.

В пятничной женской спринтерской гонке на 7.5 км победу одержала немецкая спортсменка Денизе Херрман 21.19,7 (0 промахов). Второе место заняла представительница Швеции Ханна Эберг (+2,2 и 0 промахов). Бронзовым призёром стала ещё одна представительница Швеции Линн Персон (+26,2 и 0 промахов).

Лучший результат среди представительниц Эстонии у Туули Томингас (+2:01.7), которая преодолела дистанцию за 23:21.4 (один промах) и финишировала 40-й. Сузан Кюльм (+2:56.4), совершила три промаха и финишировала 60-й. Регина Эрмитс (Ойя) (+3:03.1), совершила 2 промаха и финишировала 64-й. Йоханна Талихярм (+4:47.6), совершила 6 промахов и заняла 91-е место.

До гонки:

В спринтерской гонке на дистанции 7.5 км ​​примут участие четыре представительницы Эстонии: Туули Томингас (21-я в стартовом листе), Сузан Кюльм (51), Йоханна Талихярм (70) и Регина Эрмитс (Ойя) (92). Всего на трассу выйдут 96 женщин.

Два года назад на ЧМ в Поклюке золото выиграла - Тириль Экхофф из Норвегии, но на этот раз она не участвует в соревнованиях. Действующая олимпийская чемпионка в ​​этой области является норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

В нынешнем сезоне на этапе КМ победу в спринте праздновала немка Дениз Херрман. Второй была шведка Эльвира Эберг и третьей - итальянка Доротея Вирер.

Томингас, занявшая 19-е место в Хохфильцене, показала в этом сезоне лучший результат в спринте среди эстонских лыжниц: Кюльм заняла 39-е место в Контиолахти, Талихярм – 63-е в Анси, а Регина Эрмитс (Ойя) – 79-е.

Мужской спринт на 10 км запланирован на субботу, начало в 15:30.

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