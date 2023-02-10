Юношеская сборная Эстонии по хоккею разгромила Венгрию на турнире четырех наций

В составе эстонской сборной шайбы забросили: Александр Ильин (1+1), Артём Абельянов (1+1), Артём Маслёнов (2+0), Пауль Вахи (2+0), Александр Смирнов (1+2) и Максим Вялья (1+1). Никлас Сильдре и Демид Морозов отдали по две результативные передачи.

Вратарь Кристофер Рембетти, отыгравший на ноль, был признан лучшим игроком в сборной Эстонии, отразил все 15 бросков соперника. Венгерский вратарь Хунор Гергели отразил 26 бросков.



В пятницу в 15:15 Эстония встретится с Польшей, а в субботу в 11:00 с Литвой.

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