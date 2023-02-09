ВИДЕО | Реконструкция таллиннской улицы превратилась в археологические раскопки
В ходе реконструкции столичной улицы Вана-Каламая к удивлению археологов выяснилось, что под толщей земли скрывалась часть улицы Нунне, которая простиралась от Старого города до нынешнего района Каламая, передает rus.err.
„Никто не знал точного местонахождения улицы. Раньше, точнее в теории, она существовала, ее можно увидеть на старых картах, но мы не знали, где же точное местонахождение, и как она простиралась. Это совершенно новая информация. На основании керамических фрагментов, найденных при раскопках, можно предположить, что улица Нунне была построена в 14 веке и использовалась до 16 века“, – сказал руководитель работ Сильверг Ягер.
Ранее про район Каламая было мало известно. В музее находок пока мало, но по окончании археологических работ их точно прибавится.
Сегодня завершился этап раскопок. Далее находки будут чистить, металлические предметы пройдут процесс консервации, и вскоре самые яркие археологические открытия можно будет увидеть в музее Каламая.