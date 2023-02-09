09.02.2023, 21:49
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек
ФОТО: | globallookpress
Число погибших в результате мощного землетрясения на юге Турции и в Сирии возросло до 20296 человек, сообщили в четверг вечером международные СМИ со ссылкой на информационное агентство „Анадолу“.
По данным агентства, в Турции жертвами землетрясения стали 17134 человека, а в Сирии - 3162.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на понедельник, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи со случившимся объявил в Турции общенациональный траур, он продлится до 12 февраля.