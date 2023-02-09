ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (351-й день) | ISW: Крупное наступление России в Луганской области уже началось
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Поздним вечером в среду Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц встретились в Париже. Украинский президент призвал „как можно скорее“ передать его стране боевые самолеты
Парламент Швеции одобрил предложенные правительством поправки в бюджет страны, которые предусматривают выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 4,3 млрд шведских крон (379 млн евро). Согласно заявлению парламента, военная техника, без которой шведские вооруженные силы могут обойтись в течение ограниченного периода времени, будет безвозмездно передана Киеву.
С начала полномасштабной войны страны НАТО предоставили Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь уже примерно на 120 млрд долларов (112 млрд евро). Такие данные привел генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, назвав эту поддержку беспрецедентной.
С точки зрения Института изучения войны (ISW), российские войска вернули себе инициативу в Украине и начали крупное наступление в Луганской области. В очередном аналитическом обзоре ISW говорится, что темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области заметно возросли за последнюю неделю. „Российское военное командование, похоже, полностью задействовало подразделения нескольких регулярных дивизий для решительных наступательных операций вдоль линии Сватово-Кременная“, - отмечают военные аналитики.
В то же время в ISW считают, что наступление российских сил, вероятно, еще не достигло полного темпа; поскольку пока не была задействована 2-я мотострелковая дивизия, которая в январе была переброшена в Луганскую область из Беларуси.
По утренней сводке Генштаба ВСУ, российские силы сосредоточили усилия и ведут наступление на пяти направлениях, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Наступательные действия ВС РФ отмечены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах населенных пунктов Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook. За сутки россияне нанесли 3 ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли 3 мирных жителя, еще три находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, российские силы совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Херсонской области, заявил украинский Генштаб.
В свою очередь украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов, а артиллеристы и ракетчики ВСУ поразили 2 пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов, сообщается далее.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион дважды атаковали украинские беспилотники. Ночью российская система ПВО отразила атаку в Стародубском муниципальном округе, сбиты 9 БПЛА, позже была отражена еще одна атака, написал он в Telegram. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин утверждает, что его частная военная компания больше не занимается отбором новых наемников в российских колониях. „Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются“, - написала его пресс-служба ответила в соцсетях. Между тем, по данным „Агентства“, в российских колониях заключенным, которые отказываются вступать в „Группу Вагнера“, грозят новыми сроками. „
Владимир Путин „уже потерял Украину“, заявил президент США Байден в интервью программе NewsHour американской некоммерческой службы телевещания PBS. „Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: „Заходите“. Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, НАТО ничего не станет предпринимать, так как побоится действовать. Спуститесь вниз на землю - ничего из этого не произошло“, - пояснил Байден. Страны НАТО координируют поддержку, оказываемую ими Украине, хотя Путин и считает, что это не так, подчеркнул глава Белого дома. Одновременно он подтвердил, что помощь, обещанная Соединенными Штатами Украине, будет бессрочной.
За почти год полномасштабной войны РФ против Украины на фронте убиты более 20 российских генералов, пишет агентство Nikkeiсо ссылкой на разведданные Японии, полученные в сотрудничестве с США и европейскими странами.
Бывший начальник штаба Сухопутных сил самообороны Японии Киёфуми Ивата в интервью Nikkei объясняет столь высокое число погибших генералов ВС РФ, в частности, преимуществом украинцев в киберпространстве. По всей вероятности, украинская армия использовала для поиска военачальников отслеживание сигналов мобильных телефонов, которые российские войска вынуждены использовать из-за проблем с радиоэлектронной техникой, отмечает агентство.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите Евросоюза.
Польша готова передать Украине боевые самолеты, но не будет это делать первой в НАТО, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий перед саммитом Евросоюза в Брюсселе. „Наша позиция однозначна. Можем действовать только совместно в рамках Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем первыми, кто предоставит истребители, но положительно ответим на это“, - отметил Моравецкий.
Украина и ЕС борются совместно против России, которая сейчас является „самой антиевропейской силой“ в мире, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Европейском парламенте. Он поблагодарил европейцев за поддержку в отражении российской агрессии. Зеленский подчеркнул, что его цель - привести Украину в Европейский Союз и тем самым - „домой“. Европе и ее свободному образу жизни угрожает диктатор, отметил Зеленский, говоря о решении президента РФ Владимира Путина начать войну против его страны. Киев будет бороться до победы, пообещал он. Украинский президент также выразил уверенность в том, что его страна после того, как выйдет победительницей в войне с Россией, сможет присоединиться к Евросоюзу.
В Беларуси пограничники заявили о перехвате украинского разведывательного беспилотника. Это произошло в Столинском районе, сообщил Пограничный комитет Беларуси в своем Telegram-канале. „Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы“, - говорится в сообщении.
За год войны в Украине российская армия потеряла 1688 боевых танков. Такие данные собрал нидерландский сайт оборонной аналитики Oryx. По его данным, 1000 российских танков было уничтожено, 544 танка захвачены украинцами, 79 повреждено и 65 брошено российскими военными. Как сообщил телеканалу CNN эксперт Oryx Якуб Яновский, речь идет о подтвержденных потерях. По его словам, общее число танков, которых Россия лишилась в Украине, может достигать 2000.
Как утверждает Яновский, к началу войны у России на вооружении было около трех тысяч танков. Таким образом к настоящему времени армия РФ потеряла половину дееспособных машин. По словам эксперта, в феврале 2022 года у российской армии на хранении находилось еще 4000 танков. „На бумаге у РФ по-прежнему большое их количество, однако многие из них не хранились надлежащим образом, поэтому будет нелегко привести их в рабочее состояние быстро“, - сказал он.
В Киеве демонтировали памятник советскому генералу Николаю Ватутину, установленный в Мариинском парке. Статую перенесут в киевский Музей авиации. Ватутин в годы Второй мировой войны возглавлял 1-й Украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.