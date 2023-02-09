ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (351-й день) | ISW: Крупное наступление России в Луганской области уже началось

По утренней сводке Генштаба ВСУ , российские силы сосредоточили усилия и ведут наступление на пяти направлениях, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Наступательные действия ВС РФ отмечены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах населенных пунктов Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook. За сутки россияне нанесли 3 ракетных и 45 авиационных ударов, в результате чего погибли 3 мирных жителя, еще три находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, российские силы совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Херсонской области, заявил украинский Генштаб.

В то же время в ISW считают, что наступление российских сил, вероятно, еще не достигло полного темпа; поскольку пока не была задействована 2-я мотострелковая дивизия, которая в январе была переброшена в Луганскую область из Беларуси.

С точки зрения Института изучения войны (ISW), российские войска вернули себе инициативу в Украине и начали крупное наступление в Луганской области. В очередном аналитическом обзоре ISW говорится, что темпы российских операций вдоль линии Сватово-Кременная на западе Луганской области заметно возросли за последнюю неделю. „Российское военное командование, похоже, полностью задействовало подразделения нескольких регулярных дивизий для решительных наступательных операций вдоль линии Сватово-Кременная“, - отмечают военные аналитики.

С начала полномасштабной войны страны НАТО предоставили Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь уже примерно на 120 млрд долларов (112 млрд евро). Такие данные привел генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, назвав эту поддержку беспрецедентной.

Парламент Швеции одобрил предложенные правительством поправки в бюджет страны, которые предусматривают выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 4,3 млрд шведских крон (379 млн евро). Согласно заявлению парламента, военная техника, без которой шведские вооруженные силы могут обойтись в течение ограниченного периода времени, будет безвозмездно передана Киеву.

Поздним вечером в среду Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц встретились в Париже. Украинский президент призвал „как можно скорее“ передать его стране боевые самолеты

В свою очередь украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов, а артиллеристы и ракетчики ВСУ поразили 2 пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов, сообщается далее.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что регион дважды атаковали украинские беспилотники. Ночью российская система ПВО отразила атаку в Стародубском муниципальном округе, сбиты 9 БПЛА, позже была отражена еще одна атака, написал он в Telegram. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин утверждает, что его частная военная компания больше не занимается отбором новых наемников в российских колониях. „Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются“, - написала его пресс-служба ответила в соцсетях. Между тем, по данным „Агентства“, в российских колониях заключенным, которые отказываются вступать в „Группу Вагнера“, грозят новыми сроками. „

Владимир Путин „уже потерял Украину“, заявил президент США Байден в интервью программе NewsHour американской некоммерческой службы телевещания PBS. „Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: „Заходите“. Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, НАТО ничего не станет предпринимать, так как побоится действовать. Спуститесь вниз на землю - ничего из этого не произошло“, - пояснил Байден. Страны НАТО координируют поддержку, оказываемую ими Украине, хотя Путин и считает, что это не так, подчеркнул глава Белого дома. Одновременно он подтвердил, что помощь, обещанная Соединенными Штатами Украине, будет бессрочной.