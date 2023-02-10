16-летний уроженец Нарвы Александр Лохматов, выступавший за таллиннский „Арарат“, забил 31 гол в 21 игре чемпионата Эстонии до 16 лет в прошлом сезоне. Лохматов выступал за молодежные команды: „Калев“ Силламяэ, „Виру Стар“ Кохтла-Ярве и нарвский „Транс“, а в последние годы выступал за таллиннский „Арарат“. Сообщает „soccernet“.

В прошлом сезоне Лохматов сыграл в шести матчах за разные молодежные сборные Эстонии. Впервые он дебютировал за сборную Эстонии U16 в сентябре, оформив хет-трик против своих сверстников из Саксонии. Осенью он представлял сборную Эстонии U17 в отборочном турнире чемпионата Европы U17, где отыграл 90 минут против Дании и вышел на замену в поединках с Бельгией и Румынией.

Эстонский футболист Оливер Юргенс также в настоящее время играет в молодежной команде „Торино“. В молодежном чемпионате Италии команда „Торино“ до 16 лет в настоящее время занимает четвертое место в своей подгруппе среди десяти команд. Команду до 16 лет тренирует 46-летний Марко Веронезе. Его тренерская карьера включает работу помощником или тренером молодежной команды в испанском клубе „Алавес“, сборной Албании и итальянской „Парме“. Основная команда „Торино“ в настоящее время занимает седьмое место в Серии А.

Среди клиентов GlobalGroup также, например, игроки национальной сборной Эстонии Артур Пикк и Георги Тунёв, а также полузащитник Кевор Палуметс, перешедший прошлым летом в клуб бельгийской премьер-лиги „Зюлте Варегем“, и нападающий Кристофер Пихт, который также играл в Италии.

В Италии „Торино“ считается одним из самых успешных клубов, особенно за период 1942—1949 гг., когда „Торино“ доминировал в Европе и завоевал 5 чемпионских титулов Серии А подряд.

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