На границе России с соседними странами установят систему распознавания лиц почти за миллиард рублей(13)
Власти РФ планируют до конца 2023 года установить систему распознавания лиц в девяти пограничных пунктах, сообщает „Медуза“ со ссылкой на издание „Полигон медиа“.
Соответствующий тендер на 830 миллионов рублей Росгранстрой разместил на сайте госзакупок.
„Системы видеоаналитики“, сказано в материалах закупки, должны „автоматически анализировать изображения лиц“, чтобы идентифицировать водителей и сравнивать их лица со всеми данными, которые находятся в „биометрической базе данных или в определенном списке“. В материалах не уточняется, что это за база и список.
Такие системы российские власти планируют установить на пунктах пропуска:
на границе с Китаем (Забайкальск, Пограничный и Краскино);
на границе с Польшей (Багратионовск, Мамоново);
на границе с Литвой (Чернышевское);
на границе с Казахстаном (Маштаково, Орск, Сагарчин).
Подразделение Минтранса РФ просит установить оборудование до 25 ноября 2023 года.