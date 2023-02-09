На границе России с соседними странами установят систему распознавания лиц почти за миллиард рублей

„Системы видеоаналитики“, сказано в материалах закупки, должны „автоматически анализировать изображения лиц“, чтобы идентифицировать водителей и сравнивать их лица со всеми данными, которые находятся в „биометрической базе данных или в определенном списке“. В материалах не уточняется, что это за база и список.