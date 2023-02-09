За рубежом
09.02.2023, 20:37

На границе России с соседними странами установят систему распознавания лиц почти за миллиард рублей

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: pixabay

Власти РФ планируют до конца 2023 года установить систему распознавания лиц в девяти пограничных пунктах, сообщает „Медуза“ со ссылкой на издание „Полигон медиа“.

Соответствующий тендер на 830 миллионов рублей Росгранстрой разместил на сайте госзакупок.

„Системы видеоаналитики“, сказано в материалах закупки, должны „автоматически анализировать изображения лиц“, чтобы идентифицировать водителей и сравнивать их лица со всеми данными, которые находятся в „биометрической базе данных или в определенном списке“. В материалах не уточняется, что это за база и список.

Такие системы российские власти планируют установить на пунктах пропуска:

на границе с Китаем (Забайкальск, Пограничный и Краскино);

на границе с Польшей (Багратионовск, Мамоново);

на границе с Литвой (Чернышевское);

на границе с Казахстаном (Маштаково, Орск, Сагарчин).

Подразделение Минтранса РФ просит установить оборудование до 25 ноября 2023 года.

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