Виновник гибели трех человек в Ида-Вирумаа освобожден по УДО и планирует открыть автомастерскую(22)
Вируский уездный суд решил сегодня условно-досрочно освободить приговоренного к 10 годам лишения свободы Яана Пийма, по неосторожности которого погибли в 2016 году три человека.
Трагический случай произошел 30 июля 2016 года, когда Яан Пийм (тогда ему было 27 лет), выезжая с заправки и совершая правый поворот, потерял контроль над своим автомобилем BMW, в результате чего машину вынесло на противоположную полосу движения. Водителю ехавшего из Нарвы в Таллинн линейного автобуса (за рулем находилась 40-летняя женщина) не удалось избежать столкновения, напоминает Delfi.
В результате ДТП погибли пассажиры BMW - 20-летняя женщина и 21-летний мужчина. С места аварии в больницу были доставлены сам 27-летний водитель BMW и еще одна его пассажирка - 21 женщина, которая скончалась от полученных травм утром следующего дня.
Через год после ДТП суд признал Пийма виновным в аварии, в которой погибли три человека, и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Освободиться он должен был в 2026 году.
Сегодня Вируский уездный суд решил применить к Пийму условно-досрочное освобождение (УДО) с обязательным электронным надзором. Вируская тюрьма и Вируская окружная прокуратура такое решение не поддержали.
Суд свое решение обосновал тем, что Пийм отбывает наказание за преступление первой степени и к настоящему времени отбыл более половины назначенного срока, он также дал согласие на электронное наблюдение. Поэтому формальные предпосылки для УДО выполнены.
Суд признал, что совершенное осужденным преступление имело очень тяжелые последствия (смерть трех человек), но в то же время лишь на основании тяжести преступления нельзя исключать для лица условно-досрочного освобождения.
Суд счел, что поведение заключенного в ходе отбытия наказания показывает, что он сделал из преступления и вынесенного ему наказания необходимые выводы, поэтому есть основания считать, что он мотивирован и в дальнейшем предпримет усилия для того, чтобы оставаться на законопослушном пути.
Поведение Пийма в тюрьме было примерным, о чем говорит отсутствие дисциплинарных наказаний, а также его работа в тюрьме и работа над собой. Осужденный занимался своими основными факторами риска, учился подавлять свою импульсивность и т.п.
Жилищные условия заключенного суд оценивает как положительные и способствующие УДО.
„У лица есть определенное место жительства, и из представленных суду материалов явствует, что несколько предприятий подали гарантийные письма о том, что готовы предложить осужденному при освобождении рабочее место. Положительно и то, что у лица нет неуплаченных денежных требований и в специальном фонде задепонированы деньги, которые помогут лицу решать материальные вопросы при освобождении“, - пояснил суд.
Из характеристик суд сделал вывод, что у Пийма есть реалистичные и законопослушные цели, он хочет после освобождения продолжить реализовывать свою мечту - открыть авторемонтную мастерскую.
Он также хочет проводить время со своими близкими. К тому же отмечено, что заключенный сделал серьезные выводы и осуждает опасное поведение на дороге. Заключенный понимает свою вину, признает, что ему нужно измениться к лучшему, он уже изменился и готов идти по этому пути дальше.
Решение об УДО еще не вошло в законную силу. Если оно войдет в силу, то испытательный срок у Пийма закончится в конце 2027 года. Ему нельзя употреблять алкоголь, за соблюдением этого и других условий УДО будут следить органы криминального надзора.
У тяжкого преступления есть предыстория
Из-за своего стиля вождения Яан Пийм неоднократно попал в поле зрения полиции. В 2012 году его приговорили к условному лишению свободы за то, что управлял автомобилем в состоянии опьянения. А первое свое наказание он получил в 2007 году в возрасте 18 лет, когда сел за руль, не имея водительских прав.
В 2015 году Пийма наказывали целых четыре раза - за превышение скорости, нетрезвое вождение и другие нарушения ПДД. Последнее наказание (за создание на дороге аварийной ситуации) вступило в силу за два дня до трагического ДТП летом 2016 года.
Позже также выяснилось, что 27-летний Пийм - известный дрифтер и любитель нелегальных уличных гонок.