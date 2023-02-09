Виновник гибели трех человек в Ида-Вирумаа освобожден по УДО и планирует открыть автомастерскую

Трагический случай произошел 30 июля 2016 года, когда Яан Пийм (тогда ему было 27 лет), выезжая с заправки и совершая правый поворот, потерял контроль над своим автомобилем BMW, в результате чего машину вынесло на противоположную полосу движения. Водителю ехавшего из Нарвы в Таллинн линейного автобуса (за рулем находилась 40-летняя женщина) не удалось избежать столкновения, напоминает Delfi.

В результате ДТП погибли пассажиры BMW - 20-летняя женщина и 21-летний мужчина. С места аварии в больницу были доставлены сам 27-летний водитель BMW и еще одна его пассажирка - 21 женщина, которая скончалась от полученных травм утром следующего дня.

Через год после ДТП суд признал Пийма виновным в аварии, в которой погибли три человека, и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Освободиться он должен был в 2026 году.

Сегодня Вируский уездный суд решил применить к Пийму условно-досрочное освобождение (УДО) с обязательным электронным надзором. Вируская тюрьма и Вируская окружная прокуратура такое решение не поддержали.

Суд свое решение обосновал тем, что Пийм отбывает наказание за преступление первой степени и к настоящему времени отбыл более половины назначенного срока, он также дал согласие на электронное наблюдение. Поэтому формальные предпосылки для УДО выполнены.

Суд признал, что совершенное осужденным преступление имело очень тяжелые последствия (смерть трех человек), но в то же время лишь на основании тяжести преступления нельзя исключать для лица условно-досрочного освобождения.

Суд счел, что поведение заключенного в ходе отбытия наказания показывает, что он сделал из преступления и вынесенного ему наказания необходимые выводы, поэтому есть основания считать, что он мотивирован и в дальнейшем предпримет усилия для того, чтобы оставаться на законопослушном пути.