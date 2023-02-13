„До свидания, спасибо, что поучились на наши деньги“: будущих учителей с С1 выгоняют из страны

Чисто теоретически я могу не только заниматься работой с молодежью, но и полноценно преподавать. Когда я только приехала в Эстонию, меня звали работать в Нарвскую школу и уже заочно брали. Тогда не получилось по обстоятельствам, это отдельная история. Но свой российский диплом я давно уже „признала“ здесь, так что он котируется. Сейчас я заканчиваю колледж и собиралась пойти в магистратуру. Моя мечта - пойти на финно-угроведение, изучать углубленно эстонский, финский и другие родственные языки, например, удмуртский свой. Ну, и обучаясь в магистратуре, я бы пошла преподавать в школу“.

„Я сдала государственный экзамен на В2 с первого раза, чтобы прощупать почву, хотела сразу после пойти на С1, но из-за ситуации не стала. Вместо этого сдала внутренний экзамен на С1 в колледже, также с первого раза. А ещё я сама из финно-угорской республики (Удмуртия) и по национальности удмуртка. Мне нравится изучать языки финно-угорской группы - рассказывает Алина. - Если говорить про неформальный опыт, связанный с эстонским, то я даже одногруппникам из Эстонии много материала объясняла и до сих пор объясняю. Обучение у нас полностью на эстонском. Одногруппнице-эстонке, не говорящей на русском, целый год преподавала английский на эстонском, так как у нее был слишком низкий, а у меня очень высокий уровень языка для пар в колледже.

В этом году - в конце августа - заканчивается действие ее временного вида на жительство. После этого, конечно, можно остаться еще на 270 дней, но только без права выезда в другие европейские страны. Алина уже почти год работает в том же колледже, в котором учится координатором проектов по развитию. И самое главное - девушка успела хорошо выучить эстонский и могла бы очень пригодиться эстонской системе образования в свете предстоящего перехода на эстонский язык.

В этом году Алина оканчивает университет по направлению „Молодежная работа“ - это ее второе высшее образование. Первое получила в России по направлению „Лингвистика (английский и французский языки), перевод и переводоведение“. Кроме того, она имеет квалификацию преподавателя иностранных языков и культур с упором на английский.

„Я все там оставила - и карьеру, и образование не закончила, чтобы сюда поехать, и отношения. С семьей связь почти совсем потеряла. А куда дальше - непонятно. Сейчас у меня работа, учеба, диплом. Сил нет даже думать, если честно, лично я все на самотек пустила. У меня нет вариантов, я не хочу никуда уезжать. Это меня расстраивает“.

В Россию Алина возвращаться точно не планирует - по словам девушки, помимо того, что это небезопасно, она „сожгла все мосты“, приняв решение переезжать. С семьей в России почти не общается из-за разницы во взглядах.

Я бы больше поняла ситуацию, если бы этих специалистов местных было бы некуда девать. Но в такой острой ситуации, мне кажется, стоит рассмотреть вопрос не только с моральной точки зрения, с которой было принято это решение, но и с практической. Это ведь нужно не только нам“.

Но обиды у меня нет как таковой, это непродуктивное чувство. Просто есть и понимание, и непонимание одновременно. С одной стороны, мы ведь и культуру, и историю Эстонии изучали, и с эстонцами взаимодействовали. Мы не живем в своем каком-то „русском пузыре“, мы понимаем исторический контекст, какие предпосылки существовали в той ситуации, которую мы имеем сейчас. С другой стороны, есть непонимание в том плане, что существует проблема - не хватает эстоноговорящих специалистов с местным образованием, это постоянно обсуждают. Но когда мы прямо заявляем, что вот мы - эти специалисты, нас игнорируют. Нас ведь звали на год эстонского, чтобы появились специалисты, которые владеют эстонским языком. Даже местные говорят, что нас с этой целью пригласили, чтобы мы бесплатно учились, в первую очередь на налоги местных. А потом мы уже и сами начали работать, платить эти самые налоги. Такой вот взаимовыгодный союз был. А потом нам вдруг говорят „до свидания, спасибо, что поучились на наши деньги“.

„ Если честно, эта ситуация - полнейший раздрай моральный. Когда вся эта процедура с петициями и всеми нашими интервью происходила, это держало на плаву. Сейчас же наступил длительный период ожидания, ощущается полная безнадежность. Я не знаю, вернулась бы я.

На вопрос о том, если ситуация измениться и появится шанс вернуться в Эстонию, поедет ли она обратно, Алина отвечает неуверенно.

„У меня брат в Грузии живет сейчас, может быть, к нему поеду. Можно рассмотреть какие-нибудь азиатские страны - тот же самый Тайланд. Диплом-то я получу в мае, и тогда можно будет учителем английского языка работать. Удивляет ли меня ситуация, которая складывается сейчас? Очень. Во-первых, мы учимся здесь на деньги налогоплательщиков, во-вторых, учимся на специальность, представителей которой дефицит. Если зайти на сайт поиска вакансий, учителей ищут всегда. Причем учителей со знанием эстонского - чтобы отвечать всем требованиям. Мы начали жить здесь до начала войны, мы лояльны - и язык учим, и культуру осваиваем, и эстонских друзей заводим.

Я бы сказал, что фактически у меня ближе к С1 сейчас уровень, только какие-то темы выпадают немного. Например, на работе недавно пришлось обсуждать технические моменты на эстонском, это было сложновато. Но на повседневные жизненные темы общаюсь без проблем. Я работаю сейчас в Ravispaa Narva-Jõesu, я думал, что это временная мера до тех пор, пока не получу диплом и не смогу устроиться в школу. Как раз работа администратором дает хорошую практику эстонского, ведь у нас бывают клиенты как русскоговорящие, так и эстоноговорящие. Изначально я учил язык, потому что планировал остаться, а раз так - стоит знать государственный язык страны, в которой живешь.“

„Официально эстонский у меня на уровне В2, я сдавал госэкзамен, есть сертификат - рассказывает Петр. - Интенсивно учил язык в первый год - у нас условие поступления было такое - первый год мы учим только эстонский. Далее я повышал свой уровень в ходе общения, чтения, просмотра телевизора.

В Нарве Петр живет с сентября 2018 - думал получить образование, диплом и пойти работать по специальности - в школу. В планах было либо в Ида-Вирумаа остаться, либо в Таллинн переехать. В любом случае, молодой человек хотел жить в Эстонии и преподавать.

Петр попал в Эстонию случайно. На третьем курсе технического университета в России он понял, что ни специальность, ни жизнь в РФ ему не подходит. Когда он стал задумываться о том, чтобы уехать в другую страну, на одном из сайтов ему попалась контекстная реклама Нарвского колледжа. Вариант подходил идеально - даже курсы языка были бесплатными, в отличие от Чехии, например, и решение не заставило себя ждать.

Само решение ошарашило что ли. Все это произошло буквально за пару месяцев до того, как я должен был продлевать свой вид на жительство. В январе он закончился, и я живу на 270 днях, которые можно находиться в стране. За это время я должен получить диплом, чтобы хотя бы с ним куда-то уехать.

Я пытался как-то рационально объяснить для себя это решение, мне кажется, что оно очень эмоциональное. Я думал над тем, вернусь ли я, если через какое-то количество лет это станет возможным, Сначала было очень обидно, но сейчас я понимаю, что всякое в жизни бывает. Я б вернулся, потому что мое образование заточено под эстонские реалии, я знаю, как его применить здесь. Да и в принципе, я уже знаком со страной.

Что касается петиции (подробнее - здесь) - было решение комиссии о том, что они понимают нашу ситуацию и за то, чтобы мы остались. Это все отослали в Рийгикогу. Единственное - насколько я понимаю, с той коалицией, которая есть сейчас, это все будет сложно решить, поэтому все ждут марта, выборов, чтобы коалиция собралась новая. Мы надеемся, что после этого вопрос можно будет решить. Меня только напрягает тот факт, что там времени не так много остается“.

Мы делились информацией, чем-то помогали, не оглядываясь на то, считается это преступлением в России или нет

Ольга Мирина, я студентка Нарвского колледжа

У Ольги лингвистически-педагогическая специальность, после которой можно продолжить научную карьеру лингвиста, а можно пойти в магистратуру на педагогическую профессию. Однако в Эстонии этого сделать, судя по всему, не выйдет - вид на жительство Ольге не продлили.

„Эстонский я выучила на уровень В2 - получила соответствующий сертификат. Когда я приехала, то была весьма мотивирована учить язык. Хотелось как можно быстрее интегрироваться. Я уезжала с целью остаться здесь, так что за изучение языка взялась серьезно. На уровень В2 я сдала экзамен после первого семестра. На С1 решила не сдавать пока, не было такой необходимости“.