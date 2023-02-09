Кто из спортсменов получит государственную премию в этом году?(1)
На своем заседании в четверг, 9 февраля, правительство Эстонской Республики утвердило лауреатов ежегодных государственных спортивных премий.
Премии „За дело всей жизни“ (64 000 евро) в этом году получат бывший теннисист Тийт Нууди и тренер по конькобежному спорту Вяйно Трейман, пишет Rus.err.ee.
Второй вид премии - „За спортивные результаты в предыдущем году“ (9600 евро) - получают ежегодно шесть человек или команд.
Лауреатами этой премии стали организаторы этапа Кубка мира по биатлону в Отепя - Айвар Нигол и Хиллар Цахкна (получат одну премию на двоих - прим. rus.err.ee), пловчиха Энели Ефимова, легкоатлет Янек Ыйглане, фристайлистка Келли Сильдару, мотогонщик Керт Варик и занимающаяся дискогольфом Кристин Татар.
Вручение наград пройдет 20 февраля.