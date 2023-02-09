Вся Эстония приходит в движение в Нарве: летом пройдет крупнейшее спортивное мероприятие в Ида-Вирумаа

По словам мэра Нарвы Катри Райк цель Нарвского городского забега заключается в том, чтобы побудить людей активно проводить досуг и повысить аттрактивность Ида-Вирумаа на культурной и спортивной арене Эстонии. „2023 год объявлен в Эстонии годом движения. В Ида-Вирумаа мы отметим его Нарвским городским забегом, в котором примут участие до пяти тысяч человек. Приглашаю всех жителей Эстонии открыть для себя крупнейший город Ида-Вирумаа и принять участие в культурной и спортивной программе Нарвского городского забега. По возможности, я сама планирую получить удовольствие и принять участие в трёхкилометровом шествии в честь открытия, но возможно подумаю и об участии в пятикилометровой пешей дистанции“, - добавила мэр Нарвы Катри Райк, пообещав стать образцом для подражания.

Живописный маршрут самого популярного спортивного события в Ида-Вирумаа, пролегающий по городу с пестрой историей, привлечет большое количество участников не только из Нарвы и Ида-Вирумаа, но и со всей Эстонии и даже из других стран.

Программа Нарвского городского забега откроется в пятницу, 9 июня трехкилометровым спортивным шествием по променаду вдоль реки к обновленной Ратушной площади. В субботу, 10 июня, запланирован полумарафон протяженностью 21,1 километр, а также посильная каждому пятикилометровая дистанция. В сотрудничестве с Эстонским союзом легкой атлетики в Нарве пройдут традиционные чемпионаты Эстонии в полумарафоне, где наряду с многочисленными любителями принимают участие лучшие бегуны нашей страны на длинные дистанции.

В дни забега на обновленной Ратушной площади Нарвы будет проходить грандиозная культурная программа, где выступят, как местные коллективы, так и известные исполнители со всей Эстонии.

Зарегистрироваться для участия в Нарвском городском забеге можно на сайте www.jooks.ee.

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