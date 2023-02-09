В Рийгикогу осудили подавление свободы слова в России и призвали освободить Владимира Кара-Мурзу

Сутт отметил, что в ходе встречи члены комиссии выразили поддержку демократическому движению и всем тем, кто борется за демократию и права человека в России. „Фонд „Свободная Россия“ ведет заслуживающую благодарности работу, чтобы нарушения прав человека и международного права в России не остались без внимания. Важно слышать голоса и тех людей, которые не поддерживают российский режим и продолжающуюся агрессивную войну против Украины“, – сказал он.

По словам Сутта, в ходе встречи члены комиссии осудили подавление свободы слова и независимой прессы в России. „Мы также считаем важным, чтобы арестованный прошлой весной Владимир Кара-Мурза и другие политзаключенные в России были освобождены, а организаторы репрессий – привлечены к ответственности“, – сказал он.

Фонд „Свободная Россия“ – это основанная в 2014 году международная организация, цель которой – оказывать поддержку гражданскому обществу и демократическому развитию России. Во встрече приняли участие основатель фонда Наталья Арно, сотрудники фонда Григорий Фролов и Николай Артеменко, а также руководитель проектов и переводчик Евгения Кара-Мурза. Вчера в Таллинне Евгения Кара-Мурза приняла крест „За заслуги“, который Министерство иностранных дел вручило ее мужу, российскому политическому заключенному Владимиру Кара-Мурзе, за длительную и последовательную работу в защиту прав человека и гражданских свобод в России.

В апреле 2022 года председатели комиссий по иностранным делам парламентов 18 государств и Европейского парламента выступили с совместным заявлением , в котором призвали власти России незамедлительно освободить Владимира Кара-Мурзу.