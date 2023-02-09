09.02.2023, 17:31
От рака умерла известная 37-летняя горнолыжница
ФОТО: | Scanpix
Итальянская федерация зимних видов спорта сообщила, что 37-летняя итальянская горнолыжница Елена Фанчини проиграла борьбу с раком.
Фанчини участвовала в четырех чемпионатах мира и трех олимпиадах (2006, 2010 и 2014 годов).
Елена Фанчини завершила спортивную карьеру в 2017 году. Она собиралась участвовать в олимпиаде 2018 года, но не смогла из-за лечения от рака. В 2019 году спортсменка объявила, что собирается возобновить выступления, но этого не произошло.
Елена Фанчини - бронзовый призер чемпионата мира 2005 года (скоростной спуск).
Младшие сестры Елены Фанчини - Надя и Сабрина, также представляли сборную Италии по горнолыжному спорту.