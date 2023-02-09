Зимние виды
09.02.2023, 17:31

От рака умерла известная 37-летняя горнолыжница

 
Elena Fanchini
Elena Fanchini
ФОТО: imago/Ulmer | Scanpix

Итальянская федерация зимних видов спорта сообщила, что 37-летняя итальянская горнолыжница Елена Фанчини проиграла борьбу с раком.

Фанчини участвовала в четырех чемпионатах мира и трех олимпиадах (2006, 2010 и 2014 годов).

Елена Фанчини завершила спортивную карьеру в 2017 году. Она собиралась участвовать в олимпиаде 2018 года, но не смогла из-за лечения от рака. В 2019 году спортсменка объявила, что собирается возобновить выступления, но этого не произошло.

Елена Фанчини - бронзовый призер чемпионата мира 2005 года (скоростной спуск).

Младшие сестры Елены Фанчини - Надя и Сабрина, также представляли сборную Италии по горнолыжному спорту.

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