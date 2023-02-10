Репетитор эстонского языка из Ида-Вирумаа: дети не готовы к переходу

„Будь добр, говори на государственном языке“

Дарина родом из Ида-Вирумаа, и на протяжении девятнадцати лет ее жизнь была тесно связана с такими городами, как Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу и Нарва, поскольку девушка жила и получала основное и общее среднее образование в разных местах. О ситуациях, связанных с языком, Дарина знает не понаслышке. К примерку, ее хорошая знакомая из Йыхвиской гимназии, с которой они виделись в конце декабря, рассказала о том, что весьма в строгой форме ребятам в ее школе и, опосредованно, ей самой давали понять, что на переменах с одноклассниками они не имеют права общаться на русском языке, поскольку русский язык является языком страны-агрессора.