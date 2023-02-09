ВИДЕО | У преступников появился новый способ быстрого угона Toyota Land Cruiser

Около трех часов ночи во вторник, 7 февраля, от одного частного дома в Таллинне был угнан автомобиль Toyota Land Cruiser 2020 года выпуска. На утро следующего дня кражу машины обнаружил хозяин, который находился на отдыхе за границей, но следил за ситуацией дома по камерам наблюдения.

На видеозаписи камеры видно, как двое мужчин в масках подходят к автомобилю, заводят его и затем на нем уезжают.

День спустя начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре написал в Twitter, что у полиции появилось больше информации о том, как угоняют машины марки Land Cruiser.

„Преступник отодвигает передний подкрылок, чтобы достать оттуда провод к передней фаре. Через него к автомобилю подсоединяется устройство, которое открывает двери машины и заводит двигатель“, - пояснил Тамбре.

Под постом сотрудника полиции был задан вопрос - сколько времени занимает у угонщиков эта манипуляция. Тамбре ответил, что всего пару минут.

Предотвратить кражу можно самому

Данный угон газете Maaleht прокомментировал сотрудник криминального бюро Пыхьяской префектуры Максим Разгонюк. Он сообщил, что за последний год в различных местах Эстонии были угнаны несколько внедорожников.

„Угонщиков интересуют прежде всего более новые и дорогие машины, поэтому, к примеру, Toyota Land Cruiser входит в орбиту их интересов. Злоумышленники неглупы, овладевают современными технологиями и находят самые простые и быстрые способы, чтобы завести автомобиль“, - сказал Разгонюк.

По его словам, история с угоном во вторник Land Cruiser имела продолжение: „Мы сообщили о произошедшем коллегам в соседних странах, и вскоре поступила информация от полиции Латвии, что машина найдена брошенной в Валмиера“.

Воры еще не найдены, но эстонские полицейские уверены, что это ненадолго.

Департамент полиции и погранохраны напоминает о том, как можно защитить автомобиль от угонщиков:

- по возможности ставьте новый автомобиль в гараж;

- установите дома камеры с датчиками движения и светильники;