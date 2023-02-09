Олимпиаду в СССР бойкотировали более 60 стран!

Sport24 вспоминает олимпийскую Москву-1980 — те Игры стали первыми в истории, прошедшими в социалистической стране. Но увидел это далеко не весь мир: СССР отказались посещать более 60 делегаций. Основная причина — ввод советских войск в Афганистан.

За полгода до Олимпиады президент США Джимми Картер потребовал от СССР вывести войска до 20 февраля, но последние советские солдаты покинут Афганистан лишь в 1989-м. В ответ на это страны капиталистического блока одна за другой стали отказываться от участия в Играх. Правда, некоторые атлеты из объявивших бойкот государств все-таки приехали в Москву, но соревновались они под олимпийским флагом. Испанцы, португальцы и новозеландцы выступали с символикой Национальных олимпийских комитетов.

В итоге в Олимпиаде-80 приняли участие 5179 спортсменов из 80 стран. Также в Москву прилетела делегация из Либерии и даже вышла на церемонию открытия, но присоединилась к бойкоту прямо на Олимпиаде.

Страны антисоветского блока, все-таки доехавшие до Олимпиады, протестовали по-своему. Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Сан-Марино и Швейцария решили проигнорировать церемонию открытия, Ирландия и Великобритания делегировали на парад спортсменов только по одному представителю. А Италия запретила поездку на Игры спортсменам-военнослужащим.

Для стран, бойкотирующих Олимпиаду, в Филадельфии и Хартфорде организовали альтернативные соревнования (легкоатлетический турнир „Колокола Свободы“ и гимнастический International Invitational), в которых приняли участие спортсмены из 29 государств. Некоторые страны выступали одновременно и в СССР, и в США — атлеты сами выбирали, куда поехать.

В отсутствие других лидеров олимпийского движения сборная СССР уверенно выиграла медальный зачет, завоевав 195 медалей (80 — золотые). А четыре года спустя объявила ответный бойкот и пропустила Игры в Лос-Анджелесе.

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