НОВОЕ В ЗАКОНАХ | Оформляйте стресс на работе как профессиональное заболевание и просите компенсацию(1)
С нового года вступили в силу поправки ко многим законам, напоминает Maaleht. С января профессиональным заболеванием считается также посттравматическое стрессовое расстройство и другие заболевания, вызванные психосоциальными факторами риска в производственной среде. С февраля семейные пособия выплачиваются в новом размере.
Новые суммы семейных пособий и сроки выплаты
С февраля первый раз будут выплачены семейные пособия в новом размере. Пособие на первого и второго ребенка, а также пособие родителю-одиночке составят 80 евро. Начиная с третьего ребенка детское пособие составляет, как и раньше, 100 евро. Пособие для многодетной семьи, где воспитывается от трех до шести детей, составляет 650 евро, начиная с седьмого ребенка – 850 евро. Разница между январскими и февральскими пособиями будет выплачена задним числом не позднее 31 мая.
Тем детям и семьям, которым уже были назначены пособия, выплаты продолжатся в обычном порядке. Исключением являются семьи, которым выплата пособий закончилась, поскольку их не достигшие 19-летнего возраста дети не продолжили обучение. У таких семей снова возникает право на пособие, а в некоторых случаях и право на пособие для многодетной семьи. Также исключением являются семьи, у которых ставка пособия для многодетной семьи начинает постепенно снижаться. В этих случаях за период 01.01.2023-31.03.2023 г. выплаты будут сделаны задним числом не позднее 31 марта.
В семьях с детьми от разных отношений есть варианты
Если в семье воспитывается трое детей от предыдущих отношений, то у одного из родителей есть передать право на получение пособия для многодетной семьи другому родителю, в случае если они состоят в браке. Если же в браке они не состоят, то таким условием является наличие в семье общего ребенка. Ребенок может входить в состав только одной семьи.
Если семья желает изменить получателя пособия, то по достижению договоренности между родителями, это можно сделать в среде самообслуживания Департамента социального страхования, в бюро обслуживания клиентов или по электронной почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Новому получателю пособия выплаты будут перечисляться, начиная со следующего календарного месяца.
Оформляйте стресс на работе как профессиональное заболевание и ходатайствуйте о компенсации
С января профессиональным заболеванием является также посттравматическое стрессовое расстройство и другие заболевания, вызванные психосоциальными факторами риска в производственной среде.
В случае стресса на работе у работника возникает возможность потребовать от работодателя компенсацию. „Рабочий“ стресс может вызвать работа, связанная с несчастными случаями или опасностью насилия, неравное обращение, издевательство, притеснение и другие факторы. Работнику, у которого на рабочем месте произошло устойчивое ухудшение здоровья, нужно переговорить с уполномоченным по рабочей среде и предложить работодателю направить работника на прием к врачу-специалисту по гигиене труда. Врач по гигиене труда может диагностировать профессиональное заболевание, если симптомы проявляются уже длительное время, существенно влияют на жизнь человека и его трудоспособность. Подробнее читайте здесь.