НОВОЕ В ЗАКОНАХ | Оформляйте стресс на работе как профессиональное заболевание и просите компенсацию

Новые суммы семейных пособий и сроки выплаты

С февраля первый раз будут выплачены семейные пособия в новом размере. Пособие на первого и второго ребенка, а также пособие родителю-одиночке составят 80 евро. Начиная с третьего ребенка детское пособие составляет, как и раньше, 100 евро. Пособие для многодетной семьи, где воспитывается от трех до шести детей, составляет 650 евро, начиная с седьмого ребенка – 850 евро. Разница между январскими и февральскими пособиями будет выплачена задним числом не позднее 31 мая.

Тем детям и семьям, которым уже были назначены пособия, выплаты продолжатся в обычном порядке. Исключением являются семьи, которым выплата пособий закончилась, поскольку их не достигшие 19-летнего возраста дети не продолжили обучение. У таких семей снова возникает право на пособие, а в некоторых случаях и право на пособие для многодетной семьи. Также исключением являются семьи, у которых ставка пособия для многодетной семьи начинает постепенно снижаться. В этих случаях за период 01.01.2023-31.03.2023 г. выплаты будут сделаны задним числом не позднее 31 марта.

В семьях с детьми от разных отношений есть варианты

Если в семье воспитывается трое детей от предыдущих отношений, то у одного из родителей есть передать право на получение пособия для многодетной семьи другому родителю, в случае если они состоят в браке. Если же в браке они не состоят, то таким условием является наличие в семье общего ребенка. Ребенок может входить в состав только одной семьи.

Если семья желает изменить получателя пособия, то по достижению договоренности между родителями, это можно сделать в среде самообслуживания Департамента социального страхования, в бюро обслуживания клиентов или по электронной почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Новому получателю пособия выплаты будут перечисляться, начиная со следующего календарного месяца.

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