МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: главная тайна грядущих выборов - как мы будем жить дальше?

Можно, хоть и не без труда, понять из обещаний ведущих партий, что после выборов будет происходить в социально-экономической жизни. Но проблематично понять, чего ждать по главным, экзистенциальным вопросам. Куда ведут нас политические лидеры в вопросах войны и мира, с кем и против кого будем дружить в политике и экономике, пишет Валерий Сайковский в своей колонке для RusDelfi.