МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: главная тайна грядущих выборов - как мы будем жить дальше?(13)
Можно, хоть и не без труда, понять из обещаний ведущих партий, что после выборов будет происходить в социально-экономической жизни. Но проблематично понять, чего ждать по главным, экзистенциальным вопросам. Куда ведут нас политические лидеры в вопросах войны и мира, с кем и против кого будем дружить в политике и экономике, пишет Валерий Сайковский в своей колонке для RusDelfi.
Происходящее в мире характеризуется усилением национального эгоизма и регионализации большой политики. Чтобы лавировать в нынешнем нестабильном море, нужна „лоция“, ясный перечень приоритетов и общее направление дальнейшего движения. В нашей небольшой стране это актуально как нигде. Большие корабли могут позволить себе оказаться под ударами шторма, небольшие же обязаны уметь, избегая риска, спрятаться в „бухту“ продуманных решений, чтобы внимательно наблюдать за штормом.