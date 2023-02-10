В Таллинне стартует международный шахматный турнир Kadrioru MK open
В Таллинне с 10 по 12 февраля состоится шахматный турнир „Kadrioru MK open“ с общим призовым фондом 2200 евро. Турнир делится на 2 категории.
Сегодня стартует международный шахматный турнир „Kadriorg MK open“.
На Таллиннский турнир приедут шахматисты из Грузии, Латвии, Финляндии и даже с Филиппин. Уникальность турнира в том, что это первый турнир, где призы для взрослых и ребят до 12 лет будут одинаковыми.
Всего представлены 2 категории:
В турнире Б примут участие дети до 12 лет.
В турнире А примут участие шахматисты от 12 лет и старше (в том числе и взрослые).
В этом турнире будет обсчитываться эстонский и международный рейтинг. Планируется трансляция партий. Этот турнир сможет стать традиционным и международным, чтобы юные и молодые таланты могли прогрессировать и повышать свой международный рейтинг и бороться за хорошее денежное вознаграждение.
За первое место, что в турнире „А“, что в турнире „Б“, можно будет выиграть 500 евро. При этом все участники турнира „Б“ получат сладкие призы и это неплохая подготовка к чемпионатам Эстонии.
Турнир начнется 10 февраля в 17:00, по адресу Vene 29, информацию об участниках можно прочитать тут.