В Таллинне стартует международный шахматный турнир Kadrioru MK open

Сегодня стартует международный шахматный турнир „Kadriorg MK open“.

На Таллиннский турнир приедут шахматисты из Грузии, Латвии, Финляндии и даже с Филиппин. Уникальность турнира в том, что это первый турнир, где призы для взрослых и ребят до 12 лет будут одинаковыми.

Всего представлены 2 категории:

В турнире Б примут участие дети до 12 лет.

В турнире А примут участие шахматисты от 12 лет и старше (в том числе и взрослые).

В этом турнире будет обсчитываться эстонский и международный рейтинг. Планируется трансляция партий. Этот турнир сможет стать традиционным и международным, чтобы юные и молодые таланты могли прогрессировать и повышать свой международный рейтинг и бороться за хорошее денежное вознаграждение.

За первое место, что в турнире „А“, что в турнире „Б“, можно будет выиграть 500 евро. При этом все участники турнира „Б“ получат сладкие призы и это неплохая подготовка к чемпионатам Эстонии.

Турнир начнется 10 февраля в 17:00, по адресу Vene 29, информацию об участниках можно прочитать тут.



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