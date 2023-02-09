Кармен Бруус заняла второе место на этапе Мирового легкоатлетического тура

Вчера Бруус смогла преодолеть высоту 1,86 с первой попытки. Начальную высоту 1,74 и 1,78 она преодолела со второй попытки, а высоту 1,82 с третьей. Рекорд Бруус в помещении в прошлом году составил 1,91 метра, а ее лучший результат на открытом воздухе - 1,96 метра.

На этапе Мирового легкоатлетического тура в помещении в Мондевиле первое место заняла украинка Юлия Левченко с результатом 1,89 метра.

Там же в беге на 400 метров среди женщин приняла участие Мариэлле Клеэмейер, занявшая в своем забеге четвертое место с результатом 55,75. После двух забегов она финишировала шестой. Она была почти в двух с половиной секундах от своего личного рекорда прошлого сезона.

Представитель Эстонии Кейсо Педрикс принял участие в мужском забеге на 60 метров с барьерами. Он финишировал четвертым в своем забеге со временем 7,81 и не прошел в финал. В итоге Педрикс показал седьмое время. Его сезонный рекорд — 7,74, а личный рекорд — 7,66.