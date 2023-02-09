МНЕНИЕ | Четыре варианта окончания войны

Политическая цена каждого следующего поражения для Кремля растет. В 2022 году уже выстроилась линии поражения через несколько точек — Киев — Харьков — Херсон. Следующий большой тактический успех украинской армии будет более болезненным для Путина, чем военные провалы 2022 года. Эта ситуация была бы зеркальной в отношении Дебальцево и Иловайска в 2015 году, Кремль должен будет соглашаться на некий аналог „минских соглашений“ для того, чтобы остановить дальнейшее вытеснение российских войск с территории Украины.

Первый. Остановка сейчас. После серии наступлений и контрнаступлений в 2023 году линия разделения — без каких-либо договоренностей и перемирия — фиксируется примерно по нынешней линии фронта. Обе стороны сосредоточатся на укреплении обороны на линии разделения. В этом случае очевидно, что Кремль будет наращивать Z-идеологию, политический режим будет сохранять все черты чрезвычайности, а общество гнить в изоляции. Поскольку Кремль уже совершил публичный акт присвоения четырех областей Украины полностью, за это проголосовали обе палаты Федерального собрания, легко прогнозировать официальную риторику Кремля: это Украина „оккупирует“ незахваченные Москвой части Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. Таким образом, возобновление агрессии уже зашито в сами эти решения сентября 2022 года. Кремль будет подогревать патриотический угар, антизападную риторику и опираться на идеологию реванша в отношении уже не только Украины, сопротивление которой сорвало планы путинского блицкрига, но и всего глобального альянса («коллективного Запада“ в терминах Кремля).

Поствоенное будущее Украины гораздо более легко просматривается. Глобальный альянс сделал большую политическую, военную и моральную инвестицию в сохранение украинского суверенитета. Это привело к тому, что Украина уже сейчас включена в контур европейской безопасности. Помощь в послевоенном восстановлении создаст многочисленные треки быстрой евроинтеграции для Украины.

Безусловно, всегда находятся лидеры активных стран на мировой арене, которые готовы предлагать посредничество в урегулировании в таких ситуациях. Большое тактическое поражение без чьей-либо мирной инициативы ослабляет Путина — не с точки зрения электоральной поддержки, а с точки зрения лояльности разных сегментов руководящего класса. А если Путину удастся зайти на трек „мирного урегулирования“, то публичный эффект этой дипломатии и будет содержанием его условной избирательной кампании во второй половине 2023 года и в начале 2024-го.

Что будет в этом случае с российским обществом и разными сегментами? Вся линия поражений Кремля будет микширована условным итоговым успехом, под контролем останется не 17, а скажем, 8% украинской территории. При этом накал антиукраинской и антизападной пропаганды не снизится. Перемирие приведет к тому, что значительная часть общества воспримет это как „нормализацию“, часть уехавших вернется. Хотя экономическое сотрудничество со странами Евросоюза не возобновится, но перемирие резко активизирует экономические коммуникации Москвы с третьими странами. Для них уже не будет оснований для каких-либо ограничений или для какой-то оглядки на санкции Евросоюза и США. Будет возможность ссылаться на факт перемирия. Несомненно, что и при этом сценарии политические репрессии будут продолжаться, цензура ужесточится, производство Z-идеологии, покрывающей военные неудачи, пойдет интенсивнее.