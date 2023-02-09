Мнение
09.02.2023, 12:24

МНЕНИЕ | Молчать на русском языке

 (53)
Борис Ковальский
режиссер, музыкант, публицист
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Delfi Meedia

Часть украинских беженцев, прибывших в Эстонию, не владеют украинским языком, и единственный доступный язык обучения для них и их детей - русский. В сложившейся ситуации снова встает вопрос: сокращать или не сокращать обучение на русском языке? В вопросе разбирался Борис Ковальский.

В свое время Иосиф Сталин написал псевдонаучный труд „Марксизм и вопросы языкознания“. „Отец и учитель народов“ считал языковую политику важнейшей ступенью в формировании „нового человека“ и считал, что у русского языка особенная роль (в эсперанто к тому времени не верили даже самые преданные романтики коммунизма).
Но на то Сталин и тоталитарный правитель, в его руках была власть тасовать и ротировать народы с любой историей, не отчитываясь перед оными. Но возможно ли преодолеть последствия тирании пусть не тоталитарными, но бескомпромиссными методами?

Сейчас Эстония, у которой уже давно нет мук самоопределения в оценках советского периода своей истории (оккупация - верное определение и по форме и по содержанию) давно провела „эстонизацию“ всех сфер общественной жизни, оставив русскоязычный сегмент в ведении русскоязычного меншинства. Но поток украинских беженцев, преимущественно из русскоязычных регионов, может перевесить эту чашу весов и вызвать спрос на русскоязычное обучение.

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