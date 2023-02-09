МНЕНИЕ | Молчать на русском языке

В свое время Иосиф Сталин написал псевдонаучный труд „Марксизм и вопросы языкознания“. „Отец и учитель народов“ считал языковую политику важнейшей ступенью в формировании „нового человека“ и считал, что у русского языка особенная роль (в эсперанто к тому времени не верили даже самые преданные романтики коммунизма).

Но на то Сталин и тоталитарный правитель, в его руках была власть тасовать и ротировать народы с любой историей, не отчитываясь перед оными. Но возможно ли преодолеть последствия тирании пусть не тоталитарными, но бескомпромиссными методами?