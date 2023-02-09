Таллинн выделит на международные соревнования в общей сложности € 715 000

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, этот год станет особенным, потому что мы все ближе к тому времени, когда Таллинн будет носить титул Спортивной столицы Европы-2025. „Кроме того, число важных спортивных мероприятий, которые будут организованы в Таллинне, приближается к сотне, - это пример прекрасного восстановления уровня после пандемии коронавируса, которого мы достигли благодаря нашим организаторам спортивных мероприятий, союзам видов спорта и поклонникам спорта“, - сказал Белобровцев.

В этом году чемпионаты и крупные соревнования соберут в Таллинне тысячи спортсменов высокого уровня, молодых спортсменов и спортсменов-любителей из более чем ста стран со всего мира. Крупные мероприятия будут проходить ежемесячно в течение всего года.

Особенно зрелищным событием обещает быть этап кубка мира по лыжному спорту, который пройдет в середине марта на Таллиннском Певческом поле – трасса пройдет по склонам Певческого поля и будет доступна вниманию публики на всем протяжении. По словам действующего руководителя Эстонского союза лыжного спорта Кристьяна Колля, в рамках соревнований осуществится так называемая смазочная революция: „Больших автобусов или контейнеров для смазывания лыж в этот раз не будет ни у одной из сборных. Все будут использовать одни и те же материалы для смазки и уход за лыжами будет проходить в одной большой палатке. Уверен, что это уравняет конкуренцию и в этом отношении ни у кого не будет преимущества“.

Впервые в разных городах Эстонии, включая Таллинн, в мае пройдет чемпионат Европы по футболу среди девушек в категории U17. „Радует, что футбол популярен среди женщин и девочек и мы сможем впервые принять международный футбольный турнир среди женщин“, - сказала руководитель по маркетингу Эстонского футбольного союза Эва Нымме.