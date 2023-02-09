За рубежом
09.02.2023, 16:15

Delfi в Украине | „Наши места сейчас занимают русские“. Моряков из Одессы не пускают на заработки

 
Моряки-одесситы столкнулись с тем, что не могут выехать на заработки за границу с самого начала российского вторжения в Украину
Моряки-одесситы столкнулись с тем, что не могут выехать на заработки за границу с самого начала российского вторжения в Украину
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Моряки-одесситы столкнулись с тем, что не могут выехать на заработки за границу с самого начала российского вторжения в Украину. Эта проблема стоит очень остро, так как военные власти не хотят давать разрешение на выезд даже тем, кого не забирают на военную службу по мобилизации. В результате, люди сидят дома и не могут прокормить семьи. Корреспондент Delfi поговорил с моряками и юристом о том, как люди пытаются отстоять свои права в условиях войны.

„Наша борьба начиналась с марта 2022 года, чтобы моряки Украины могли выезжать заграницу, так как наши места сейчас занимают русские“, - говорит Владимир, участник объединения моряков Украины и действующий моряк торгового флота говорит, что от услуг украинских моряков уже массово отказываются судовладельцы. Их место занимают русские, филиппинцы и представители других стран. Если летом 2022 года этот вопрос не решался, то со 2 сентября у моряков появилась возможность выезжать за границу. Было принято постановление правительства №922, которое позволяет временный выезд морякам при наличии контракта. После этого Владимир пошел в военкомат, подал заявление на выезд и получил отказ. Тогда он обратился в суд.

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