Delfi в Украине | „Наши места сейчас занимают русские“. Моряков из Одессы не пускают на заработки

Моряки-одесситы столкнулись с тем, что не могут выехать на заработки за границу с самого начала российского вторжения в Украину. Эта проблема стоит очень остро, так как военные власти не хотят давать разрешение на выезд даже тем, кого не забирают на военную службу по мобилизации. В результате, люди сидят дома и не могут прокормить семьи. Корреспондент Delfi поговорил с моряками и юристом о том, как люди пытаются отстоять свои права в условиях войны.