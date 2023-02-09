ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях(12)
Пресс-конференция правительства состоится в Доме Стенбока в 12 часов. В пресс-конференции участвуют министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр финансов Аннели Аккерманн, министр культуры Пирет Хартман и министр образования и науки Тынис Лукас. Премьер-министр Кая Каллас находится в Брюсселе, где принимает участие в работе Европейского совета.
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Рейнсалу сообщил, что к настоящему моменту из публичного пространства убрано 64 красноармейских монумента, осталось 150. Правительство покрывает расходы на эти действия.
Необходимо ввести общеевропейские меры в отношении попыток уклониться от антироссийских санкций. Эстония выступает за полное торговое эмбарго с Россией, а также снижение потолка цен на сырую нефть.
Ситуация в Турции крайне драматичная, минусовые градусы также не способствуют спасательным работам. Всего на настоящий момент 15 граждан Эстонии зарегистрировали свое пребывание в Турции. Если кто-то этого не сделал, то разумно сделать это сейчас. Насколько известно на данный момент, никто из граждан Эстонии в результате землетрясения не пострадал.
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