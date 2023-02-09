Люди считают, что электромобили не способны много проехать и их негде заряжать(1)
Десять лет назад Эстония стала одной из первых в мире стран, создавших общегосударственную сеть зарядки электромобилей. На сегодня эта сеть значительно расширена. Несмотря на это, согласно исследованию банка Citadele, жители Эстонии считают самым большим минусом электромобилей отсутствие зарядных станций и слишком малую дальность пробега на одной зарядке.
„В конце 2020 года мы спросили людей, что они считают самым большим недостатком электромобилей. 71% ответивших сочли, что это небольшой пробег, а 66%, что плохая сеть зарядки. Сейчас мы спросили об этом снова, и, хотя результаты стали немного лучше, за два года они существенно не изменились“, - рассказал руководитель отдела лизинга банка Citadele Райнер Моппель.
В частности, проведенный в конце прошлого года опрос Citadele показал, что 62% респондентов считают существенным негативным аспектом электромобилей нехватку пунктов зарядки. Также 62% ответивших отметили, что минусом электромобилей является малая дальность пробега на одном заряде.
„Интересно, что оба этих аспекта – очень маленькие проблемы в нашей небольшой стране. Эстония – одна из немногих стран, где на одной зарядке можно проехать буквально из одного конца в другой. Кроме того, у нас очень активно продолжают строить станции быстрой зарядки“, - отметил Моппель.
По данным посвященного электромобилям информационного портала, у Enefit VOLT на данный момент имеется более 185 станций зарядки, у Eleport более 150, а у Alexela не менее 15. Расстояние между всеми ними составляет максимум 40–60 километров.
Опрос Citadele также показал, что 57% респондентов отметили в качестве негативного момента то, что без специальной инфраструктуры они не смогут заряжать электромобиль дома, 54% считают, что такое транспортное средство просто значительно дороже обычной машины, а 53% опасаются дороговизны замены аккумулятора. Четверть ответивших заявила, что государство недостаточно поддерживает покупку электромобилей.
Что касается субсидий, то государство планирует предоставлять их и в этом году. Согласно проекту Министерства окружающей среды, государство будет выплачивать до 5000 евро от стоимости покупателю машины с нулевым уровнем выбросов, а кроме того, можно будет получить до 1200 евро поддержки для покупки грузового электровелосипеда. Банк Citadele также предлагает гораздо более выгодные условия лизинга электромобилей.