Люди считают, что электромобили не способны много проехать и их негде заряжать

„В конце 2020 года мы спросили людей, что они считают самым большим недостатком электромобилей. 71% ответивших сочли, что это небольшой пробег, а 66%, что плохая сеть зарядки. Сейчас мы спросили об этом снова, и, хотя результаты стали немного лучше, за два года они существенно не изменились“, - рассказал руководитель отдела лизинга банка Citadele Райнер Моппель.

В частности, проведенный в конце прошлого года опрос Citadele показал, что 62% респондентов считают существенным негативным аспектом электромобилей нехватку пунктов зарядки. Также 62% ответивших отметили, что минусом электромобилей является малая дальность пробега на одном заряде.

„Интересно, что оба этих аспекта – очень маленькие проблемы в нашей небольшой стране. Эстония – одна из немногих стран, где на одной зарядке можно проехать буквально из одного конца в другой. Кроме того, у нас очень активно продолжают строить станции быстрой зарядки“, - отметил Моппель.

По данным посвященного электромобилям информационного портала, у Enefit VOLT на данный момент имеется более 185 станций зарядки, у Eleport более 150, а у Alexela не менее 15. Расстояние между всеми ними составляет максимум 40–60 километров.

Опрос Citadele также показал, что 57% респондентов отметили в качестве негативного момента то, что без специальной инфраструктуры они не смогут заряжать электромобиль дома, 54% считают, что такое транспортное средство просто значительно дороже обычной машины, а 53% опасаются дороговизны замены аккумулятора. Четверть ответивших заявила, что государство недостаточно поддерживает покупку электромобилей.

Что касается субсидий, то государство планирует предоставлять их и в этом году. Согласно проекту Министерства окружающей среды, государство будет выплачивать до 5000 евро от стоимости покупателю машины с нулевым уровнем выбросов, а кроме того, можно будет получить до 1200 евро поддержки для покупки грузового электровелосипеда. Банк Citadele также предлагает гораздо более выгодные условия лизинга электромобилей.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram или Instagram .