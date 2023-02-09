Безумие по-американски: клуб эстонского хоккеиста сменил 10 тренеров за сезон и не явился на домашний матч

Когда же всем стало интересно, почему хоккейная команда хозяев решила так оригинально „загаситься“, стали известны потрясающие подробности. Наиболее правдоподобная версия заключается в том, что команда уже пару недель как обанкротилась, а владелица „Бобкэтс“ Эллен Талли (известный фотограф) уже давно избегает общения с руководством лиги, сообщает Sport24.

„Настоящая драма SPHL в Данвилле, где „Вермилион“ так и не появился на игре против „Куад Сити“. Это техническая победа для гостей. И это самое странное, что я видел за 40 лет, освещая профессиональный хоккей! Игроки „Куад Сити“ подъехали на автобусе, провели разминку, послушали национальный гимн, а после вбрасывания отсалютовали толпе“, — поразился местный журналист Дейв Эминян , работающий на издание Journal Star.

Хоккеистам „Шторма“ ничего не оставалось, как откататься на разминке, послушать гимн, встать на первое вбрасывание, которое оказалось символическим, сделать победный круг по стадиону и, подняв вверх клюшки, праздновать победу. Их приветствовали несколько десятков зрителей, которые тоже оказались не в курсе демарша в исполнении их любимых „Рысей“.

Несколько дней назад (5 февраля) на матче регулярного чемпионата между командами „Вермилион Каунти Бобкэтс“ и „Куад Сити Сторм“ произошло чрезвычайное событие. Хоккеисты „Сторм“ честно преодолели больше 200 км на автобусе, чтобы приехать в город Данвилл, штат Иллиойс, на игру против „Бобкэтс“. Гости честно приехали на стадион, где все службы были готовы — лед залит, свет включен, зрители присутствовали и даже бригада арбитров была готова работать. А хозяева — не явились. Ни один игрок, тренер или сотрудник „Вермилион Каунти“ не всплыл на поверхности, что вызвало огромное удивление всех.

SPHL — это Southern Professional Hockey League, то есть южная профессиональная хоккейная лига, куда входят 11 команд, базирующихся на американском юге — это штаты Флорида, Джорджия, Алабама, Теннесси и прочие. Однако профессионализм в этом хоккейном сообществе, похоже, существует только на бумаге.

Бывший вице-президент команды Чак Серджент подтвердил, что деньги лежат в основе проблем команды.

„Были конфликты по поводу денег, игрокам были должны. Финансовые проблемы являются частью этого», — сказал Серджент.

Выяснилось, что проблемы эти существуют перманентно — с момента создания команды в прошлом сезоне. В среднем на игру „Рысей“ приходит всего 300-400 человек, что намного меньше, чем 1 200 человек, которые в среднем по лиге. Результаты „Бобкэтс“ выглядят откровенно жалко: 9 побед, 70 поражений и 7 проигрышей вне основного времени за последние полтора года. А тот факт, что они сменили 10 тренеров за полтора сезона выглядит просто непостижимо. Воистину дикие вещи иногда творятся в глубинах американского полупрофессионального хоккея.

Скотт Митчелл, владелец абонемента (да, на матчи этой команды продают абонементы!) и давний болельщик из Данвилла, рассказал, что он разочарован тем, что команда ничего ему не сказала.

„Это очень расстраивает. Мы пытались дозвониться в клуб, но ответа не получили. Мы попробовали написать в социальных сетях, но аккаунты были удалены. Так что мы пока не знаем, что происходит. Мне бы не хотелось видеть, что команда разорилась. Но, в конце концов, это бизнес“, — сказал Митчелл, который не потерял надежды получить компенсацию за потраченные на абонемент деньги.

Кстати, в последнем опубликованном составе „Вермилиона“ значились такие игроки, как украинский защитник Даниил Козачук, японец Рой Канда и эстонский нападающий Вадим Васенкин, который еще год назад играл в чемпионате Казахстана за „Алматы“. Васенкину 26 лет, как нападающий сборной Эстонии по хоккею несколько раз становился лучшим игроком команды, играл в польской лиге за „Торунь“.

„Что вы хотите, это же профессиональный хоккей на юге США. Это многое объясняет“, — резюмировал в социальной сети болельщик Грег Хьютер.

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