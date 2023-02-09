Fermi Energia не будет строить АЭС рядом с Россией и не станет покупать там уран

„Для двух реакторов потребуется около 20 гектаров земли, мы определили три места в двух волостях, которые, как мы считаем, можно было бы официально обсудить в ход предварительной подготовки“, - сказал изданию Forte на состоявшейся в среду пресс-конференции председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс, добавив, что с точки зрения любого производства электроэнергии должны быть выполнены два условия.