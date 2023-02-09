Экономика
09.02.2023, 15:50

Fermi Energia не будет строить АЭС рядом с Россией и не станет покупать там уран

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Калев Каллеметс на пресс-конференции.
Калев Каллеметс на пресс-конференции.
ФОТО: Aivar Pau

Как утверждает компания Fermi Energia, планирующая построить в Эстонии атомную электростанцию к 2031 году, от границы с Россией АЭС будет отстоять на десятки километров, ядерное топливо будут закупать исключительно в странах-членах НАТО, пишет издание Forte.

„Для двух реакторов потребуется около 20 гектаров земли, мы определили три места в двух волостях, которые, как мы считаем, можно было бы официально обсудить в ход предварительной подготовки“, - сказал изданию Forte на состоявшейся в среду пресс-конференции председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс, добавив, что с точки зрения любого производства электроэнергии должны быть выполнены два условия.

„Во-первых, нужны электросети, так как потребители хотят получать электроэнергию, она для того и производится. Во-вторых, на электростанциях необходима вода для охлаждения отработанного пара турбин“, - сказал Каллеметс.

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