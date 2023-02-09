Нарвитяне начали получать мошеннические сообщения от „Катри Райк“ из Парижа с предложением обогатиться(5)
Мошенники продолжают попытки обокрасть эстоноземельцев. Недавно некоторые жители Нарвы получили сообщения от лица якобы „Катри Райк“, только эта ее версия живет в Париже, неизлечимо больна и предлагает обогатиться за счет ее состояния - естественно, якобы безвозмездно.
Сообщение на ломаном эстонском и с проблемами с пунктуацией предлагает случайно выбранному счастливчику 500 000 евро от овдовевшей и умирающей „Катри Райк“ из Эстонии, которая сейчас проживает в Париже (разумеется, настоящая мэр Нарвы не имеет к ним никакого отношения).
„Доброе утро Меня зовут как бы то ни было Катри Райк из Эстонии и я живу во Франции в Париже. Страдаю от тяжелой болезни, которая может вызвать тяжелые увечья, например рак горла, и у меня в банке 500 000 евро, которые я хочу без компенсации перевести вам. Я даю вам полное чувство уверенности, что используете это честным образом. У меня в Соединенных Штатах Америки магазины и автомобили. Три года назад я потеряла своего мужа, у меня нет детей, что на меня очень повлияло. Я заново не выходила замуж. Моя смерть считается при этой болезни. Я не знаю, сможете ли с этим согласиться“, - примерно так звучит текст в переводе с сохранением смысла и пунктуации.
В конце своего сообщения французская госпожа Райк просит адресата прислать свой „номер WhatsApp“, чтобы с ним мог связаться „ее адвокат“. При этом само сообщение разослано в Facebook Messenger от аккаунта с французским именем - быть может, это и должен быть тот самый адвокат?
Во всяком случае, полиция настойчиво советует не отвечать на такие с виду заманчивые предложения, чтобы в результате не стать жертвой обмана мошенников и не лишиться своих кровных денег. Также в письме присутствуют два явных и распространенных признака мошеннических сообщений: чрезмерно выгодное предложение и различные орфографические ошибки.
Если вы все же пали жертвой мошенников, вам следует немедленно обратиться в свой банк и полицию.