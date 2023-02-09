Нарвитяне начали получать мошеннические сообщения от „Катри Райк“ из Парижа с предложением обогатиться

„Доброе утро Меня зовут как бы то ни было Катри Райк из Эстонии и я живу во Франции в Париже. Страдаю от тяжелой болезни, которая может вызвать тяжелые увечья, например рак горла, и у меня в банке 500 000 евро, которые я хочу без компенсации перевести вам. Я даю вам полное чувство уверенности, что используете это честным образом. У меня в Соединенных Штатах Америки магазины и автомобили. Три года назад я потеряла своего мужа, у меня нет детей, что на меня очень повлияло. Я заново не выходила замуж. Моя смерть считается при этой болезни. Я не знаю, сможете ли с этим согласиться“, - примерно так звучит текст в переводе с сохранением смысла и пунктуации.