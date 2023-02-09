Что случилось? Известное предприятие общепита резко исчезло с радаров

Carmen Catering (сейчас Argmar Grupp) в 2018 году возглавила рейтинг лучших предприятий сферы общественного питания по версии Äripäiv. Организатор питания предлагал свои блюда таким известным людям, как Леннарт Мери, Джордж Буш-младший, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель и многим другим, писал Eesti Ekspress в 2019 году. Также фирма 14 лет подряд обслуживала президентские приемы и мероприятия крупных компаний.