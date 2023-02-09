Дефицит товарообмена в Эстонии составил 3,3 млрд евро, торговля с Россией все еще активна

В 2022 году товаров в текущих ценах было экспортировано на 21 миллиард евро и импортировано на 25 миллиардов евро. Дефицит товарообмена составил 3,3 миллиарда евро, что на 1,5 миллиарда больше, чем в предыдущий год. На рост дефицита более всего повлиял товарооборот сырья и продукции химической промышленности, транспортных средств и минерального топлива. Наибольший дефицит был отмечен в товарообороте древесины и изделий из древесины, а также различных промышленных изделий (в т. ч. мебели, сборных деревянных строений).

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что 2022 год характеризовался продолжающимся ростом цен на сырье и энергоносители, войной, а также введенным по отношению к России и Белоруссии санкциями. „Перед введением санкций наблюдалось значительное увеличение экспорта и импорта товаров этих стран. В начале года рост цен способствовал увеличению значений товарооборота, однако во второй половине года стало влиять охлаждение экономики“, — говорит Эвелин Пуура. Начиная со второй половины года стал значительно сокращаться экспорт товаров эстонского производства и начал расти реэкспорт.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в 2022 году была Финляндия (15% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали Латвия (14%) и Швеция (9%). В Финляндию больше всего экспортировали металл и изделия из металла (листовой прокат, металлоконструкции), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (в т. ч. сыр, зерновые культуры, рапс, хлебобулочные изделия, соусы), электрооборудование (в т. ч. электродвигатели и их детали, трансформаторы, распределительные щиты). В Латвию экспортировали электроэнергию, природный газ, продукты питания (в т. ч. сырое молоко, мясные продукты), транспортные средства (в т. ч. легковые автомобили и тягачи), а в Швецию — коммуникационное оборудование, древесину и изделия из древесины (в т. ч. деревянные рейки, двери, окна) и сборные деревянные строения. Более всего увеличился экспорт в Латвию (на 1,2 миллиарда евро), Финляндию (на 475 миллионов евро) и Швецию (на 281 миллион евро). В Латвию по сравнению с предыдущим годом экспортировалось больше электроэнергии, природного газа, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, в Финляндию — электрооборудования, металла и изделий из металла, а в Швецию — электрооборудования, а также древесины и изделий из древесины. В то же время более всего уменьшился экспорт товаров в Соединенные Штаты Америки (на 513 миллионов евро) и Нидерланды (на 264 миллиона евро). В Соединенные Штаты Америки ввозилось меньше коммуникационного оборудования, а в Нидерланды — меньше минерального топлива.