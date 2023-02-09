Дефицит товарообмена в Эстонии составил 3,3 млрд евро, торговля с Россией все еще активна(1)
По данным Департамента статистики, экспорт товаров в 2022 году увеличился по сравнению с 2021 годом на 17%, а импорт — на 23%. В декабре 2022 года как экспорт, так и импорт остались на уровне 2021 года.
В 2022 году товаров в текущих ценах было экспортировано на 21 миллиард евро и импортировано на 25 миллиардов евро. Дефицит товарообмена составил 3,3 миллиарда евро, что на 1,5 миллиарда больше, чем в предыдущий год. На рост дефицита более всего повлиял товарооборот сырья и продукции химической промышленности, транспортных средств и минерального топлива. Наибольший дефицит был отмечен в товарообороте древесины и изделий из древесины, а также различных промышленных изделий (в т. ч. мебели, сборных деревянных строений).
Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что 2022 год характеризовался продолжающимся ростом цен на сырье и энергоносители, войной, а также введенным по отношению к России и Белоруссии санкциями. „Перед введением санкций наблюдалось значительное увеличение экспорта и импорта товаров этих стран. В начале года рост цен способствовал увеличению значений товарооборота, однако во второй половине года стало влиять охлаждение экономики“, — говорит Эвелин Пуура. Начиная со второй половины года стал значительно сокращаться экспорт товаров эстонского производства и начал расти реэкспорт.
Товары из Эстонии экспортировались в 190 стран и импортировались в Эстонию из 156 стран. „Нашими основными торговыми партнерами были государства-члены Европейского союза, в экспорте их доля составила 70%, а в импорте — 78%“, — добавила Пуура.
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в 2022 году была Финляндия (15% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали Латвия (14%) и Швеция (9%). В Финляндию больше всего экспортировали металл и изделия из металла (листовой прокат, металлоконструкции), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (в т. ч. сыр, зерновые культуры, рапс, хлебобулочные изделия, соусы), электрооборудование (в т. ч. электродвигатели и их детали, трансформаторы, распределительные щиты). В Латвию экспортировали электроэнергию, природный газ, продукты питания (в т. ч. сырое молоко, мясные продукты), транспортные средства (в т. ч. легковые автомобили и тягачи), а в Швецию — коммуникационное оборудование, древесину и изделия из древесины (в т. ч. деревянные рейки, двери, окна) и сборные деревянные строения. Более всего увеличился экспорт в Латвию (на 1,2 миллиарда евро), Финляндию (на 475 миллионов евро) и Швецию (на 281 миллион евро). В Латвию по сравнению с предыдущим годом экспортировалось больше электроэнергии, природного газа, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, в Финляндию — электрооборудования, металла и изделий из металла, а в Швецию — электрооборудования, а также древесины и изделий из древесины. В то же время более всего уменьшился экспорт товаров в Соединенные Штаты Америки (на 513 миллионов евро) и Нидерланды (на 264 миллиона евро). В Соединенные Штаты Америки ввозилось меньше коммуникационного оборудования, а в Нидерланды — меньше минерального топлива.
Из товаров в августе больше всего экспортировали минеральное топливо и электроэнергию, электрооборудование, а также древесину и изделия из древесины. По сравнению с 2021 годом более всего увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также древесины и изделий из древесины. В то же время больше всего сократился экспорт электрооборудования.
Реэкспорт из Эстонии увеличился на 42%, а экспорт товаров эстонского производства — на 7%. Доля товаров эстонского производства составила 66% от общего объема экспортируемых товаров. Более всего на уменьшение экспорта товаров эстонского производства по сравнению с предыдущим годом повлияло уменьшение экспорта переработанного топлива и коммуникационного оборудования.
Больше всего товаров в Эстонию ввозилось из Финляндии (16% от общего объема импорта Эстонии), Литвы, Германии и Латвии (доли троих стран составляют по 10%). По сравнению с 2021 годом более всего (на 1,1 миллиарда евро) увеличился импорт товаров из Финляндии, далее следуют Литва (на 731 миллион евро) и Латвия (на 625 миллионов евро). Из Финляндии в Эстонию по сравнению с предыдущим годом ввозилось больше электроэнергии и моторного топлива, из Латвии — природного газа, продуктов питания и коммуникационного оборудования, а из Литвы — моторного топлива и продуктов питания. Более всего уменьшился импорт из Белоруссии (на 484 миллиона евро) и России (на 293 миллиона евро).
Из товаров больше всего импортировалось минерального топлива и электроэнергии, электрооборудования, металла и изделий из металла, а также механических машин. Более всего увеличился импорт минерального топлива и электроэнергии (на стоимость 1,6 миллиарда евро), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (485 миллионов евро) и механических машин (343 миллиона евро).
В декабре прошлого года значения как экспорта, так и импорта остались на уровне 2021 года. Из Эстонии экспортировано товаров на сумму 1,7 миллиарда евро и импортировано на 1,9 миллиарда евро. Больше всего экспортировали и импортировали минеральное топливо и электроэнергию, электрооборудование, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. Более всего товары экспортировали в Латвию, Финляндию и Швецию, а импортировали из Финляндии, Германии и Латвии.