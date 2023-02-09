09.02.2023, 07:25
Пропавшая в Пярну 25-летняя женщина найдена и возвращена в больницу(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просила помощи в поисках 25-летней женщины, которая 8 февраля ушла из Пярнуской больницы, обещая к вечеру вернуться, но не вернулась.
Ее телефон был выключен. По оценке врачей, ее здоровье и жизнь могли быть под угрозой.
Полиция просит всех, кто видел женщину или знает, где она может находиться, сообщить об этом по номеру 112.
Позже поступило сообщение о том, что пропавшая найдена. Полиция пообщалась с ее близкими и знакомыми и проверила места, куда она могла направиться. В итоге сегодня около 10 утра патрульные полицейские нашли женщину в одной из квартир в Пярну. С ней все в порядке, и патруль доставил ее обратно в больницу.