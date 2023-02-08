ВИДЕО | Эстонская команда спасателей прибыла в Турцию и приступает к работе в области Хатай

„Первые два-три дня наша команда сосредоточится на спасении жизней“, – сказал заместитель гендиректора Спасательного департамента Тауно Сууркиви.

„Если мы оцениваем фазы работы спасателей, то в данных условиях с завтрашнего-послезавтрашнего дня найденные живыми люди –это уже чудо“, – отметил руководитель Пыхьяского спасательного центра Герт Тедер.

Спасательная команда имеет при себе все необходимое, для того, чтобы работать без внешней помощи, в том числе запасы пропитания и палатки. Все снаряжение, включая технику, весит 14 тонн.

Предварительно эстонская команда спасателей планирует пробыть в Турции неделю, однако запасы еды и воды имеются и на более продолжительный период.

В понедельник в Турции и Сирии произошли два подземных толчка, последствия которых оказались катастрофическими. Частично или полностью разрушены более 17 000 домов, тысячи людей погибли, десятки тысяч получили травмы. По оценкам на данный момент, тем или иным образом в результате землетрясения пострадали 13 миллионов человек.