ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (350-й день) | Зеленский отправляется в Париж, где встретится с Макроном и Шольцем. В четверг он посетит Брюссель

Польша намерена ежемесячно проводить военную подготовку двух батальонов ВСУ - об этом заявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич на заседании комиссии Сейма по национальной обороне, передает „Укринформ“. По словам Скуркевича, военная подготовка, которая проводится в рамках миссии ЕС, будет приспособлена к актуальным потребностям украинской армии и должна предлагать комплексный пакет по подготовке войск к боевым действиям.

Служба безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, который, по ее данным, корректировал российские ракетные удары по городу. Это „местный житель, сотрудничавший с российской военной разведкой. Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага“, говорится в сообщении СБУ.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 4 ракеты, предположительно С-300, попали в объект гражданской промышленности. „Разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также отмечены удары в землю на территории Центрального парка города. К счастью, никто не пострадал. Ликвидация последствий ударов продолжается“, - указал он.

За минувшие сутки украинские силы отбили российские атаки в районах 22 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, сообщил Генштаб ВСУ. „Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Несет значительные потери. Особенно в живой силе“, - указывается в утренней оперативной сводке в Facebook. За сутки россияне совершили 8 ракетных ударов, в том числе 5 - по гражданской инфраструктуре Харькова, а также 21 авиационный удар, 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Николаевской и Херсонской областей, заявляет украинский Генштаб.

Президент США Джо Байден пообещал Украине оказывать ей поддержку „так долго, сколько это понадобится“. Выступая перед обеими палатами Конгресса и обращаясь к приглашенной на заседании посла Украины в Вашингтоне Оксане Маркаровой, глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты едины в поддержке ее страны.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. Он в очередной раз призвал западных союзников предоставить Украине военные самолеты. „Я обращаюсь с призывом к Вам и к миру… (дать. – Ред.) боевые самолеты Украине… У нас есть свобода. Дайте нам крылья для ее защиты“, - сказал он, выступая в Лондонеперед обеими палатами британского парламента. Перед визитом Зеленского британское правительство объявило, что организует программу подготовки украинских пилотов боевых самолетов.

Вечером в среду Зеленский прибудет в Париж для встречи со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщило агентство AFP со ссылкой на французские правительственные источники. Это будет первый визит украинского президента во Франции с начала российского военного вторжения. Ожидается, что на встречу в Париж также приедет канцлер Германии Олаф Шольц.

В четверг, 9 февраля, Владимир Зеленский прибудет в Брюссель для встреч с руководством Европейского союза, сообщили сразу несколько информационных агентств со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Он выступит с речью перед депутатами Европарламента. Других подробностей о визите Зеленского обнародовано пока не было. В бельгийской столице 9 и 10 февраля состоится саммит глав государств и правительств стран Евросоюза.