ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (350-й день) | Зеленский отправляется в Париж, где встретится с Макроном и Шольцем. В четверг он посетит Брюссель
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За минувшие сутки украинские силы отбили российские атаки в районах 22 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, сообщил Генштаб ВСУ. „Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Несет значительные потери. Особенно в живой силе“, - указывается в утренней оперативной сводке в Facebook. За сутки россияне совершили 8 ракетных ударов, в том числе 5 - по гражданской инфраструктуре Харькова, а также 21 авиационный удар, 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Николаевской и Херсонской областей, заявляет украинский Генштаб.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 4 ракеты, предположительно С-300, попали в объект гражданской промышленности. „Разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также отмечены удары в землю на территории Центрального парка города. К счастью, никто не пострадал. Ликвидация последствий ударов продолжается“, - указал он.
Служба безопасности Украины задержала в Харькове мужчину, который, по ее данным, корректировал российские ракетные удары по городу. Это „местный житель, сотрудничавший с российской военной разведкой. Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага“, говорится в сообщении СБУ.
Польша намерена ежемесячно проводить военную подготовку двух батальонов ВСУ - об этом заявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич на заседании комиссии Сейма по национальной обороне, передает „Укринформ“. По словам Скуркевича, военная подготовка, которая проводится в рамках миссии ЕС, будет приспособлена к актуальным потребностям украинской армии и должна предлагать комплексный пакет по подготовке войск к боевым действиям.
Президент США Джо Байден пообещал Украине оказывать ей поддержку „так долго, сколько это понадобится“. Выступая перед обеими палатами Конгресса и обращаясь к приглашенной на заседании посла Украины в Вашингтоне Оксане Маркаровой, глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты едины в поддержке ее страны.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. Он в очередной раз призвал западных союзников предоставить Украине военные самолеты. „Я обращаюсь с призывом к Вам и к миру… (дать. – Ред.) боевые самолеты Украине… У нас есть свобода. Дайте нам крылья для ее защиты“, - сказал он, выступая в Лондонеперед обеими палатами британского парламента. Перед визитом Зеленского британское правительство объявило, что организует программу подготовки украинских пилотов боевых самолетов.
Вечером в среду Зеленский прибудет в Париж для встречи со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщило агентство AFP со ссылкой на французские правительственные источники. Это будет первый визит украинского президента во Франции с начала российского военного вторжения. Ожидается, что на встречу в Париж также приедет канцлер Германии Олаф Шольц.
В четверг, 9 февраля, Владимир Зеленский прибудет в Брюссель для встреч с руководством Европейского союза, сообщили сразу несколько информационных агентств со ссылкой на неназванного дипломата ЕС. Он выступит с речью перед депутатами Европарламента. Других подробностей о визите Зеленского обнародовано пока не было. В бельгийской столице 9 и 10 февраля состоится саммит глав государств и правительств стран Евросоюза.
В результате российского авиаудара по предприятию в Черниговской области погиб один человек, двое ранены и находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. По его словам, два российских самолета выпустили ракеты по предприятию в Семеновской общине. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, подтверждена гибель одного работника предприятия. Разбор завалов продолжается, как сообщается, под завалами могут быть два человека.
Правительство Великобритании ввело новые санкции против России за войну против Украины. Как сообщил министр иностранных дел Джеймс Клеверли, штрафные меры направлены против лиц и организаций, „на которых опираются военные президента РФ Владимира Путина, и призваны ускорить экономическое давление на Россию, подорвать ее военную машину и помочь Украине одержать победу“. Речь идет о шести компаниях, производящих военную продукцию, одной организации, связанной с „финансовыми сетями, которые помогают поддерживать богатство и власть кремлевских элит“, и восьми гражданах РФ.
Великобритания намерена как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на истребителях НАТО. „Мы надеемся, что первые пилоты из Украины начнут подготовку весной“, - заявил официальный представитель британского премьера Риши Сунака. По его словам, Сунак также поручил министру обороны выяснить, какие боевые самолеты Великобритания могла бы предоставить Украине.
Германия и Польша на будущей неделе организуют встречу государств, готовых поставлять танки Leopard 2 Украине. Об этом объявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в Варшаве после встречи с главой Минобороны Польши Мариушем Блащаком. По его словам, на встрече речь пойдет о согласовании действий.