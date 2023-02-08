В школах по всей Эстонии вновь стартует проект „Готовим вместе“

Совместное приготовление пищи, организованное компанией Baltic Restaurants, предоставляющей услуги школьного питания под брендом Daily, состоится уже пятый год. Ученики одного класса получат возможность после уроков готовить вместе со школьными поварами из растительных ингредиентов. Цель Daily – таким образом показать учащимся закулисье школьной столовой, познакомив с тем, как готовится еда для детей, а кроме того, вызвать интерес к здоровому и устойчивому питанию и мотивировать самостоятельно готовить еду дома.

В этом году основное внимание проект уделяет продуктам растительного происхождения, чтобы показать, как из „скучных“ на первый взгляд корнеплодов и овощей можно приготовить аппетитное блюдо. „Наша цель, конечно же, не в том, чтобы сделать из детей вегетарианцев, а в том, чтобы показать, что, приложив лишь немного усилий, из растительного сырья можно приготовить очень вкусные блюда“, - пояснила менеджер по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Estonia Тийу Эндриксон.

Кроме того, растительная пища меньше нагружает природу. „Для производства 500 граммов говядины требуется 7000 литров воды, а для получения 500 граммов овощей – всего 147 литров. Также для производства растительного белка требуется почти в 11 раз меньше энергии, чем для производства животного белка“, - добавила Эндриксон.

По словам Эндриксон, дети, как правило, предпочитают привычную пищу и опасаются пробовать новые – и особенно полезные – блюда. „Однако, самостоятельно приготовив ту же еду, они гораздо более склонны ее пробовать“, - добавила Эндриксон, приведя в качестве примера супы-пюре, которые раньше не очень интересовали детей в школьной столовой. Однако после совместного приготовления тех же супов интерес к ним значительно возрос.

Совместное приготовление пищи будет до конца учебного года проходить по всей Эстонии в школах, где за питание отвечает Daily. Первое мероприятие состоится 10 февраля в Единой гимназии Палдиски, затем 13 февраля в Ильматсалуской основной школе, 17 февраля в частной школе Audentes и в Русской основной школе Палдиски, 20 февраля в Тартуской школе Тамме и 23 марта в Школе Весироози в Рапла. Со следующими в очереди школами даты согласовываются.