За рубежом
08.02.2023, 19:22

ФОТО | Немецкая таможня изъяла у водителя из Эстонии раритетный Jaguar

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Изъятый автомобиль
Изъятый автомобиль
ФОТО: Hauptzollamt Dortmund

В конце прошлой недели сотрудники дортмундской таможни проверили автопоезд с эстонскими регистрационными номерами на стоянке в Боттроп-Зюд. Подозрения у немецких таможенников вызвал раритетный автомобиль Jaguar, сообщила пресс-служба таможни.

52-летний водитель сказал, что купил автомобиль с прицепом в Великобритании за 57 000 фунтов стерлингов (64 192 евро).

По словам Андреа Мюнха, пресс-секретаря главного таможенного управления в Дортмунде, на ввоз в Европейский союз раритетного автомобиля наложена ввозная пошлина в размере более 20 000 евро.

„Однако мужчина не смог доказать, что автомобиль прошел таможенную очистку“, — добавил Мюнх.

Чтобы обеспечить уплату ввозной пошлины, таможенники конфисковали старинный автомобиль.

Изъятый автомобиль

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