ФОТО | Немецкая таможня изъяла у водителя из Эстонии раритетный Jaguar

52-летний водитель сказал, что купил автомобиль с прицепом в Великобритании за 57 000 фунтов стерлингов (64 192 евро).

По словам Андреа Мюнха, пресс-секретаря главного таможенного управления в Дортмунде, на ввоз в Европейский союз раритетного автомобиля наложена ввозная пошлина в размере более 20 000 евро.