08.02.2023, 19:22
ФОТО | Немецкая таможня изъяла у водителя из Эстонии раритетный Jaguar(6)
ФОТО: Hauptzollamt Dortmund
В конце прошлой недели сотрудники дортмундской таможни проверили автопоезд с эстонскими регистрационными номерами на стоянке в Боттроп-Зюд. Подозрения у немецких таможенников вызвал раритетный автомобиль Jaguar, сообщила пресс-служба таможни.
52-летний водитель сказал, что купил автомобиль с прицепом в Великобритании за 57 000 фунтов стерлингов (64 192 евро).
По словам Андреа Мюнха, пресс-секретаря главного таможенного управления в Дортмунде, на ввоз в Европейский союз раритетного автомобиля наложена ввозная пошлина в размере более 20 000 евро.
„Однако мужчина не смог доказать, что автомобиль прошел таможенную очистку“, — добавил Мюнх.
Чтобы обеспечить уплату ввозной пошлины, таможенники конфисковали старинный автомобиль.