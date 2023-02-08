MH17: следователи заявили, что доставку „Бука“ мог одобрить лично Путин, но обвинить его нельзя

На пресс-конференции также прозвучала запись, которую следователи назвали разговором самого Путина с Игорем Плотницким, руководителем самопровозглашенной Луганской народной республики. Сообщается, что запись была сделана в ноябре 2017 года. Этот разговор, по мнению JIT, показывает, насколько Россия и лично Владимир Путин были вовлечены в действия сепаратистов в Донбассе.

На пресс-конференции представители JIT заявили: „Есть весомые указания на того, что Путин принимал непосредственное участие в принятии решений по „Буку“, однако эти указания не достигают высокой планки полных и неопровержимых доказательств. Кроме того, президент РФ пользуется иммунитетом в соответствии с международным правом. По закону Нидерландов, главы государств не могут быть осуждены за любые преступления, даже за военные преступления в течение исполнения срока их полномочий“.

В обоих разговорах чиновник неоднократно говорит, что решение об отправке „Бука“ в Донбасс принимает „никакой [не] генерал, никакой не министр обороны“, а только „самый первый лично“: „Как они сказали, лично отвечает перед народом первый, и только он принимает решение“, — сказал советник назначенного Москвой главы Крыма.

Чтобы подтвердить свой тезис об ответственности Путина, представители JIT во время пресс-конференции проиграли два перехваченных телефонных разговора с участием российского чиновника - помощника назначенного Москвой главы Крыма Сергей Аксенова (Крым был аннексирован Россией в 2014 году). Сообщается, что эти разговоры происходили 8 июля 2014 года, то есть еще до того, как был сбит „Боинг“.

В начале пресс-конференции представители объединенной следственной группы предупредили, что это, вероятно, их последнее подобное выступление. JIT считает, что все возможные версии были тщательно изучены, следователи сделали все возможное для установления истины, но полученных результатов недостаточно для того, чтобы выдвинуть обвинения против других возможных причастных.

- Игорь Венедиктович, добрый день.

- Да.

- Добрый день, говорю. Здравствуйте!

- Да, здравствуйте, господин президент!

- Как дела у вас?

- Да, спасибо, Владимир Владимирович, потихоньку.

- Потихонечку? Как вы оцениваете вот такую… военную составляющую?

- Военная составляющая, мне кажется, у нас на достаточно хорошей высоте, здесь сказать, что мы какие-то слабы…

- Но обострения никакого нет, не чувствуете?

- Обострение периодически есть, но это именно периодически, вызванное то сменой дислокации различных воинских частей, то пересменкой. Ну таких особо жестоких пока, слава богу, не было.

- А социально-экономическая ситуация?

- Социально-экономическая ситуация… Мы ее достаточно нормально сдерживаем, нивелируем различными способами, но уровень жизни желает быть лучшим. И у нас есть и вопросы, и предложения, как его повысить, но не всегда нам удается решить эти вопросы.

- Я уже и Александру Владимировичу сказал… Может быть мы тогда… я попрошу коллег, которые стараются вам помочь по различным направлениям, чтобы они мне дополнительно доложили, что там происходит. А, может, потом увидимся, поговорим. Хорошо?

- Спасибо, Владимир Владимирович, но если есть такая возможность, может быть как-то… организация личной встречи?

- Да, я про это и сказал. Увидимся и поговорим с вами.

- Спасибо большое, Владимир Владимирович.

- Игорь Венедиктович, я по поводу… вы наверно, слышали, инициатива [Виктора] Медведчука по поводу обмена [пленными].

- Да, конечно, Владимир Владимирович.

- Как вы к этому относитесь?

- Ну очень даже положительно, потому что в течение года Украина блокировала и не давала возможность нормального обмена. Наши жители - а их подавляющее большинство у них, у нас там примерно 1 к 10 - они, конечно же, страдают в застенках. И это не просто оборот речи, мы знаем, как они там содержатся в отличие от того, как их люди находятся на нашей территории. Поэтому эта инициатива для нас, честно говоря, как глоток свежего воздуха. Забрать наших людей с их территории….