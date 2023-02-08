ФОТО и ВИДЕО | „Калев/Крамо“ одержал победу и вышел в четвертьфинал еврокубков

Спортзал „Калев“ был забит до отказа, но гостей это не смутило и чуть более чем за 10 минут они вырвались вперед со счетом 10:3, а уже через десять минут таллинцы проигрывали со счетом 16:19.

В середине второй четверти баскетболисты „Калева“ под руководством Альтерика Гилберта счет сравняли 26:26, а после пяти очков подряд от Артур Конончука „Калев/Крамо“ впервые вырвались вперед за три с половиной минуты до перерыва. Но конец четверти принадлежал „Ден Босху“, и таллиннцы ушли в раздевалку проигрывая со счетом 34:37.

После перерыва игра была равной, но при счете 38:39 латыш Каспарс Вецвагарс, забросивший два дальних броска для„ Ден Босха“ и гости совершили рывок а 11 очков, и до последних десяти минут хозяева уступали со счетом 46: 53.

За семь с половиной минут до конца основного времени хозяева проигрывали со счетом 48:56, но затем за три с половиной минуты совершили рывок 13:0 с помощью бросков Александра Ковляра и Кристьяна Китсинга. Игроки „Калева“, набравшие обороты, нанесли шесть дальних бросков подряд и вскоре преимущество хозяев составило уже 69:59. Баскетболисты „Ден Босх“ не смогли совершить чуда за последние две минуты, и „Калев/Крамо“ выиграли матч со счетом 73:63 на глазах у 1550 ликующих зрителей.

Лучшими в составе хозяев стали: Альтерик Жильбер и Александр Ковляр, набравшие по 16 очков, а Кристьян Китсинг и Артур Конончук набрали по 13 очков. Лучшими в составе „Ден Босха“ стали Томас Ван дер Марс и Кейме Хелфрич, набравшие по 12 очков каждый.

„Калев/Крамо“ одержали три победы и потерпели три поражения в группе K, заняв второе место после турецкого клуба „Газиантеп“.

В четвертьфинале „Калев/Крамо“ встретятся с „Брозе Бамберг“ из Германии, с которым 8 марта сыграют дома, а через неделю на выезде. В плей-офф Кубка Европы все стадии, включая финал, проходят по такому же принципу. Команда с более низким рейтингом играет первый матч дома, а второй - на выезде. Побеждает команда, набравшая больше очков по сумме двух матчей.

Краткий обзор матча: