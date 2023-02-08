Вадим Орлов о переходе на эстоноязычное образование: нам надо консолидироваться и решить этот затянувшийся вопрос

Прежде всего политик подчеркнул, что его дети уже и так учатся в эстонской школе. „Я считаю, что это очень важно для их будущего в Эстонии“. Вадим Орлов полагает, что гораздо разумнее и прагматичнее не пытаться противостоять этому закону, а обсуждать, как возможно его выполнить. „Гораздо важнее попытаться найти решения, найти точки для сотрудничества. И не говорить о том, что мы не будем его исполнять, а попытаться объединить ресурсы для того, чтобы научить тех, кто, согласно этому закону, должен владеть языком на таком уровне, чтобы учить наших детей“, – заявил Вадим Орлов.

„Поскольку мы уже 30 лет, так или иначе, подступали к решению этого вопроса, связанного с образованием на эстонском языке, так почему за эти 30 лет мы так и не подготовились?“

На это замечание ведущий и модератор мероприятия отметил, что в течение всего этого времени Партия реформ была у власти очень долгое время и могла повлиять на эту ситуацию.

„Я не говорю, что Партия реформ белые и пушистые и не отвечает за те последствия, которые новый закон нам преподнес. Я говорю, что, на мой взгляд, разумнее консолидироваться и решить этот затянувшийся вопрос. Потому что так или иначе наступит момент, когда мы должны будем его решить. А если мы будем тянуть и дальше, то и через 30 лет останемся с теми же самыми проблемами. Так, может, иногда для того, чтобы научиться плавать, нужно начать плавать?“ – парировал Вадим Орлов.