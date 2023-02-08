Зеленский прибыл в Лондон впервые с начала войны. Он встретится с королем Карлом III и выступит в парламенте

Самолет британских Королевских военно-воздушных сил доставил Зеленского в лондонский аэропорт Станстед.

Сунак лично встретил Зеленского в аэропорту и разместил в своем „Твиттере“ совместную фотографию.

Это вторая поездка Зеленского за рубеж после начала полномасштабного российского вторжения, ранее он побывал в США и в Польше.

Планируется, что в Британии Зеленский также встретится с украинскими военными, которые проходят здесь боевую подготовку.

„Визит президента Зеленского в Великобританию - это свидетельство мужества, решимости и борьбы его страны, а также доказательство нерушимой дружбы между нашими двумя странами“, - сказал Сунак.

В среду Лондон также объявил, что Великобритания начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях западного образца.

Это решение может свидетельствовать об изменении позиции Британии в отношении поставок западных истребителей Украине. Ранее Сунак назвал такие поставки „непрактичными“, объясняя, что британские военные самолеты очень сложны и для обучения полетам на них может понадобиться несколько месяцев.

Британия намерена расширить программу обучения украинских военных и подготовить к боевым действиям еще 20 тыс. человек. Сообщается, что британские военные специалисты в числе прочего будут обучать украинских морских пехотинцев. Британия начала обучение украинских военных в июне 2022 года, она пообещала каждые 120 дней готовить 10 тыс. бойцов ВСУ.

Первое выступление по видеосвязи

По заявлению канцелярии премьер-министра, Сунак также предложит Киеву средства для нанесения ударов на более дальних расстояниях, чтобы помешать России разрушать украинскую критическую инфраструктуру. О каких именно средствах поражения идет речь, пока не сообщается.

Британские власти также намерены объявить о новых санкциях против России, в том числе против тех, кто „помогает [президенту Владимиру] Путину укрепить личное благосостояние, и компаний, получающих доходы от кремлевской военной машины“.