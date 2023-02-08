ВИДЕО | Зеленский прибыл в Лондон впервые с начала войны. Он встретится с королем Карлом III и выступит в парламенте(40)
Владимир Зеленский в среду прибыл в Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выступит в британском парламенте. Состоится также аудиенция президента Украины с британским королем Карлом III.
Самолет британских Королевских военно-воздушных сил доставил Зеленского в лондонский аэропорт Станстед.
Сунак лично встретил Зеленского в аэропорту и разместил в своем „Твиттере“ совместную фотографию.
Это вторая поездка Зеленского за рубеж после начала полномасштабного российского вторжения, ранее он побывал в США и в Польше.
Планируется, что в Британии Зеленский также встретится с украинскими военными, которые проходят здесь боевую подготовку.
„Визит президента Зеленского в Великобританию - это свидетельство мужества, решимости и борьбы его страны, а также доказательство нерушимой дружбы между нашими двумя странами“, - сказал Сунак.
В среду Лондон также объявил, что Великобритания начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях западного образца.
Это решение может свидетельствовать об изменении позиции Британии в отношении поставок западных истребителей Украине. Ранее Сунак назвал такие поставки „непрактичными“, объясняя, что британские военные самолеты очень сложны и для обучения полетам на них может понадобиться несколько месяцев.
Британия намерена расширить программу обучения украинских военных и подготовить к боевым действиям еще 20 тыс. человек. Сообщается, что британские военные специалисты в числе прочего будут обучать украинских морских пехотинцев. Британия начала обучение украинских военных в июне 2022 года, она пообещала каждые 120 дней готовить 10 тыс. бойцов ВСУ.
Первое выступление по видеосвязи
По заявлению канцелярии премьер-министра, Сунак также предложит Киеву средства для нанесения ударов на более дальних расстояниях, чтобы помешать России разрушать украинскую критическую инфраструктуру. О каких именно средствах поражения идет речь, пока не сообщается.
Британские власти также намерены объявить о новых санкциях против России, в том числе против тех, кто „помогает [президенту Владимиру] Путину укрепить личное благосостояние, и компаний, получающих доходы от кремлевской военной машины“.
В четверг Зеленского ждут в Брюсселе на встрече глав государств и правительств Евросоюза.
В марте прошлого года Зеленский обращался к британскому парламенту по видеосвязи. Это было первое в истории выступление иностранного лидера непосредственно в зале заседаний Палаты общин.
Какую военную поддержку Британия оказывает Украине
С февраля прошлого года Великобритания направила военную помощь Украине на сумму 2,3 млрд фунтов и таким образом стала вторым по масштабам поддержки Киева государством после США. Британское правительство обещает, что в этом году размеры помощи будут такими же.
Британия также ввела санкции против России и приняла более 100 тыс. беженцев из Украины.
В числе военного оборудования, предоставленного Украине Великобританией:
Несколько систем ПВО, в том числе Starstreak - она предназначена для уничтожения низколетящих воздушных целей с близкого расстояния;
Танки Challenger-2;
Артиллерийские системы, в том числе 30 самоходных гаубиц AS-90;
Сотни тысяч снарядов калибра 155 мм;
Реактивные системы залпового огня M270 (гусеничный аналог американских HIMARS);
Переносные противотанковые ракеты NLAW;
Морские ракеты Brimstone;
Бронетехника, в том числе патрульные машины Mastiff;
Беспилотники, предназначенные для логистической поддержки изолированных сил;
Оборудование для радиоэлектронной борьбы.