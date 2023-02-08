МНЕНИЕ | Петер Зашев: о налогообложении в русле предвыборных эмоций

У государства есть расходы. У нас есть перечень на 120 страниц о том, что нам должно государство. Оно должно построить нам дороги. И больницы. И помочь ресторанам во время коронавируса. И театрам. И малому бизнесу. И про стартапы бы не забыть – они наше все. Помочь жителям справиться со счетами за газ и электричество. И развивать зеленую энергетику. И науку. И Ида-Вирумаа тоже надо помочь. И зарплаты медсестрам поднять. И полицейским. Учителей бы не забыть. И пенсионерам все-таки полагается достойная пенсия. Ну плюс там по мелочи: армия, сосед у нас ведь кровожадный, надо обороняться. Правосудие. Безработным помощь требуется хоть какая-то. Госаппарат тоже денежек стоит и т.д. и т.п.