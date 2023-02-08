08.02.2023, 13:24
Бывший футболист сборной Украины умер в 46 лет
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший защитник сборной Украины по футболу Александр Радченко скончался на 47-м году жизни, сообщается на сайте киевского „Динамо“. Причина смерти экс-футболиста не уточняется.
Радченко родился в Мариуполе, там же начинал игровую карьеру. В 1997 году перешел в киевское „Динамо“, за которое выступал до 2002-го.
В сборной Украины футболист дебютировал в марте 2002 года, провел в ее составе 17 матчей.
Защитник играл также за „Днепр“, „Кривбасс“ и „Волынь“. Завершил карьеру в 2009 году, после чего работал детским тренером в ДЮФШ „Динамо“ им. В.Лобановского в Киеве.