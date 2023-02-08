Футбол
08.02.2023, 13:24

Бывший футболист сборной Украины умер в 46 лет

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Бывший защитник сборной Украины по футболу Александр Радченко скончался на 47-м году жизни, сообщается на сайте киевского „Динамо“. Причина смерти экс-футболиста не уточняется.

Радченко родился в Мариуполе, там же начинал игровую карьеру. В 1997 году перешел в киевское „Динамо“, за которое выступал до 2002-го.

В сборной Украины футболист дебютировал в марте 2002 года, провел в ее составе 17 матчей.


Защитник играл также за „Днепр“, „Кривбасс“ и „Волынь“. Завершил карьеру в 2009 году, после чего работал детским тренером в ДЮФШ „Динамо“ им. В.Лобановского в Киеве.

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