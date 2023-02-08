Бывший футболист сборной Украины умер в 46 лет

Радченко родился в Мариуполе, там же начинал игровую карьеру. В 1997 году перешел в киевское „Динамо“, за которое выступал до 2002-го.



В сборной Украины футболист дебютировал в марте 2002 года, провел в ее составе 17 матчей.



Защитник играл также за „Днепр“, „Кривбасс“ и „Волынь“. Завершил карьеру в 2009 году, после чего работал детским тренером в ДЮФШ „Динамо“ им. В.Лобановского в Киеве.

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